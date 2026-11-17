El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta de 2027 de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con el objetivo de adecuar la financiación de los territorios a la previsión de ingresos del próximo ejercicio y que reportarán a Castilla-La Mancha un total de 8.074 millones de euros.

Desde la Delegación del Gobierno de la región, destaca que se trata de una "cifra récord" que supone un 8 % de lo que la región percibió a cuenta de los ingresos de 2026.

Además, agregan que si se suma a esta cantidad la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se elevará hasta los 8.537 millones, un 9,7% más de la cantidad recibida este año.

Desde la Delegación defienden que "nunca el gobierno castellanomanchego había contado con tal volumen de recursos para gestionar los servicios públicos de su competencia".

En el cómputo global, las entregas a cuenta para todas las comunidades autónomas alcanzarán los 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026.

Se trata de un importe provisional que ya fue comunicado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio.

Si se suma la previsión de liquidación de 2025, los territorios recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros procedentes del sistema de financiación. Se trata de un 9,1% más que en 2026.

Sostenibilidad financiera

Durante la rueda de prensa, el ministro Arcadi España ha subrayado que la aprobación de esta medida “garantiza la sostenibilidad financiera de las administraciones territoriales” y también muestra “el compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar”, ya que la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación dependen de las Comunidades Autónomas.

Además, el titular de Hacienda ha señalado que el incremento de los recursos para los territorios se debe a la mejora de los ingresos como consecuencia de la buena marcha de la economía española, que crece por encima de la media de la UE, y al dinamismo del empleo con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social.

El Real Decreto-ley también incluye la actualización de las entregas a cuenta de 2027 para todas las Entidades Locales, que recibirán 31.826 millones de euros, un 8,8% superior a las transferidas en 2026 y que si se incluye la previsión de liquidación del sistema de 2025, el total asciende a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5%.