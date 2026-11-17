Reunión de trabajo celebrada entre Ayuntamiento y empresa el pasado mes de julio. Ayto. Mora

El macrocentro de datos de Mora, en peligro: la empresa promotora suspende sus operaciones por falta de fondos

La empresa estadounidense Edgemode, promotora del macrocentro de datos para inteligencia artificial proyectado en Mora (Toledo), atraviesa una grave crisis financiera que amenaza el futuro de su proyecto en la localidad toledana.

La compañía ha suspendido sus operaciones por falta de fondos, acumula cuatro meses de retraso en los pagos a su socio en España y reconoce que existen "dudas sustanciales" sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento.

La situación, adelantada este lunes por el diario económico Expansión, pone en cuestión uno de los proyectos empresariales más ambiciosos anunciados en Castilla-La Mancha durante este año.

Se trata de DC Malpica AI, un complejo tecnológico que sus promotores presentaron en junio en Mora con una inversión prevista de 3.000 millones de euros y la expectativa de convertir al municipio en un polo de referencia para la infraestructura digital vinculada a la inteligencia artificial.

El golpe afecta directamente a las expectativas generadas en Mora con la presentación de este macrocentro de datos para la IA el pasado verano.

El alcalde, Emilio Bravo, y Edgemode firmaron el pasado mes de junio un memorando de entendimiento para impulsar un campus tecnológico en terrenos agrícolas situados junto a la carretera de Villamuelas, en el paraje de Malpica.

La propuesta contemplaba dos grandes centros de datos de última generación, cada uno con una capacidad de 150 megavatios. En conjunto, alcanzarían los 300 megavatios de potencia y requerirían una inversión estimada de 3.000 millones de euros.

Las cifras de empleo anunciadas entonces también eran especialmente ambiciosas. Según las previsiones trasladadas por los promotores y el alcalde, durante la construcción podrían generarse hasta 3.000 puestos de trabajo directos y otros 2.500 indirectos.

Una vez en funcionamiento, el complejo tendría alrededor de 200 trabajadores, además de un millar de empleos indirectos vinculados a actividades auxiliares.

El proyecto fue presentado como una oportunidad para transformar la economía local y atraer nuevas inversiones a la localidad toledana, de algo más de 10.000 habitantes.

En agua de borrajas

Ahora, los problemas de la compañía que lideraba la iniciativa introducen un importante interrogante sobre las expectativas depositadas en ella; un proyecto que puede quedar en agua de borrajas.

Por el momento, la suspensión de operaciones de Edgemode no supone que el macrocentro de datos de Mora esté oficialmente cancelado. La continuidad del proyecto dependerá de cómo se resuelva la situación financiera de la empresa estadounidense.

Según recoge Expansión, Edgemode ha admitido en su último informe trimestral, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que ha paralizado su actividad hasta que consiga financiación suficiente, si es que finalmente llega a obtenerla.

Las cuentas reflejan la delicada situación de la compañía. A 30 de septiembre de 2026, Edgemode tenía unos fondos propios negativos de 7,6 millones de dólares (unos siete millones de euros) y apenas 7.315 dólares disponibles en caja.

Aunque el pasado 12 de noviembre, jueves, había elevado esa cantidad hasta unos 20.000 dólares, su situación de liquidez sigue siendo extremadamente limitada.