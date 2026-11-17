La escalada de precios pasa factura al mercado de la vivienda en Castilla-La Mancha: las compraventas caen un 13,1 %

La crisis de la vivienda continúa patente y la subida de precios hace que cada vez sea más complicado adquirir una propiedad. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas ha caído en Castilla-La Mancha un 13,1 % en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, con 2.866 operaciones.

Del total, 2.752 han sido vivienda libre y 114 vivienda protegida. Asimismo, 2.349 han sido viviendas de segunda mano y 517 vivienda nueva.

Por provincias, del total de compraventas, 1.085 estaban en Toledo, 696 en Ciudad Real, 436 en Guadalajara, 424 en Albacete y 225 en Cuenca.

En total, en Castilla-La Mancha se han registrado 4.413 operaciones de transmisión de derechos de propiedad en viviendas, ya que además de las 2.866 operaciones de compraventa se han producido 69 donaciones, diez permutas, 835 herencias y 633 viviendas que han cambiado de propietario por otras operaciones.

Cabe añadir que, pese a la caída, las 2.866 compraventas de viviendas suponen el tercer mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Subida de precios

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la comunidad se encuentra entre las comunidades donde más se ha encarecido la vivienda de segunda mano durante el tercer trimestre del año. El precio aumentó un 1,9 % entre julio y septiembre, la cuarta subida trimestral más pronunciada del conjunto de España.

En este periodo, Toledo y Ciudad Real registraron las mayores subidas, ambas del 3,1 %, seguidas de Guadalajara, con un 2,1 %. Cuenca aumenta un 1 % y Albacete se queda en un 0,4 %.

No obstante, la región mantiene uno de los mercados de vivienda de segunda mano más asequibles del país, con 1.435 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondientes a septiembre.

Datos nacionales

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 54.548 operaciones.

Con el retroceso registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después del aumento interanual del 3,4% registrado en agosto.

En términos autonómicos, la compraventa de viviendas cayó en todas las comunidades autónomas, en su mayoría más de un 10 %, manteniéndose sin cambios solo en Navarra.

Los mayores descensos se dieron en País Vasco (-23,1 %), Islas Baleares (-22,4 %), Comunidad de Madrid o La Rioja (-20,4 %). Por el contrario, las menores caídas se registraron en Castilla y León (-5,6 %), Cataluña (-7,7 %), Murcia (-8,1 %) y Aragón (-9,7 %).