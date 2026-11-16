UGT alerta de que ocho de cada diez excedencias por cuidados en Castilla-La Mancha son de mujeres

De cada diez permisos de excedencias por cuidados en Castilla-La Mancha, un total de ocho son de mujeres, según UGT, por lo que tanto el sindicato como el Gobierno regional han asegurado que el reparto "es desigual y queda mucho camino por recorrer".

Así lo han destacado durante la celebración del Foro de Corresponsabilidad y Masculinidades Igualitarias que ha impulsado UGT en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha puesto el foco en la importancia de formarse en igualdad en el entorno laboral, un paso que considera "imprescindible" para avanzar en la corresponsabilidad.

Y ha abogado por "impulsar desde el puesto de trabajo el cambio social necesario que permita abrazar la corresponsabilidad".

"Los datos confirman un reparto desigual, dado que cerca del 90 % de las personas que piden una excedencia por cuidados o el 70 % de quienes solicitan por ese motivo una jornada a tiempo parcial son mujeres", ha lamentado Simón.

Por ello, ha pedido abandonar "la visión estereotipada del trabajo". Y ha afirmado que "no hay trabajos de hombres o de mujeres, ni por la naturaleza del puesto, ni por las cualidades que se precisen o por su conciliación con el ámbito privado".

"Mucho que recorrer"

Por su parte, la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha afirmado que "queda mucho camino que recorrer".

"La responsabilidad de los cuidados recae sobre todos. No puede seguir suponiendo una desventaja para las mujeres", ha asegurado.

Y ha añadido que dentro del proyecto '+Corresponsables, + Iguales' que desarrolla el sindicato se han llevado a cabo visitas a empresas, talleres, charlas y actuaciones en centros educativos para formar e informar a los jóvenes y adultos sobre corresponsabilidad y masculinidades igualitarias.

"Se trata de un programa que busca favorecer el cambio cultural que precisa la sociedad para ser más igualitaria y que es más necesario que nunca ante el malintencionado señalamiento que se hace contra los avances en igualdad", ha sentenciado.