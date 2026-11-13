La subida de precios se sitúa en un 5,3 % en Castilla-La Mancha en octubre: es una de las tres regiones más inflacionistas

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 5,3 % en Castilla-La Mancha en octubre con respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la comunidad con la mayor inflación junto a Castilla y León y Galicia.

No obstante, se trata del dato más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde agosto de 2026. En cuanto a la variación mensual, la inflación se ha disparado en octubre un 0,7 % con respecto a septiembre, mientras que en lo que va de año se ha incrementado un 4,6 %.

Así lo ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que la vivienda y el transporte son los grupos donde más se han incrementado los precios en el último año, con una variación del 12,1 % y el 10,5 % respectivamente.

Uno de los datos más llamativos del informe publicado por el INE es que ninguno de los grupos analizados ha disminuido su precio.

Tras vivienda y transporte, los sectores más inflacionistas han sido información y comunicaciones, con el 4 %; restaurantes y servicios de alojamiento, con el 3,9 %; actividades recreativas, deporte y cultura y seguros y servicios financieros, con el 3,8 %; y vestido y calzado, con el 3,2 %.

En el lado opuesto, los sectores con menor subida han sido la enseñanza, con el 1,1 %; muebles y artículos del hogar, con el 1,4 %; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 1,9 %.

Por provincias, Ciudad Real lidera el incremento interanual de la inflación, con un 5,7 %; seguida de Cuenca y Toledo, con un 5,5 %; Albacete, con un 4,8 %; y Guadalajara, con un 4,4 %.

Datos nacionales

En cuanto a los datos nacionales, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9 %, en niveles de febrero de 2023. De esta forma, ha encadenado tres meses consecutivos con un alza superior al 4 %.

Según el INE, los combustibles y lubricantes para vehículos personales han tirado a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en el mismo mes de 2025.

Alimentos y ropa también han contribuido a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

En cuanto a la vivienda, ha elevado cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6 %, debido a la subida del gas.