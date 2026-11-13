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Economía

La subida de precios se sitúa en un 5,3 % en Castilla-La Mancha en octubre: es una de las tres regiones más inflacionistas

El incremento interanual de la comunidad castellanomanchega es el más alto del país junto a Castilla y León y Galicia.

Más información: La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre: se contiene el precio de los combustibles pero se dispara el del gas

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El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 5,3 % en Castilla-La Mancha en octubre con respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la comunidad con la mayor inflación junto a Castilla y León y Galicia.

No obstante, se trata del dato más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde agosto de 2026. En cuanto a la variación mensual, la inflación se ha disparado en octubre un 0,7 % con respecto a septiembre, mientras que en lo que va de año se ha incrementado un 4,6 %.

Así lo ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que la vivienda y el transporte son los grupos donde más se han incrementado los precios en el último año, con una variación del 12,1 % y el 10,5 % respectivamente.

Un hombre mira los precios de los carburantes en una gasolinera de Madrid.

Uno de los datos más llamativos del informe publicado por el INE es que ninguno de los grupos analizados ha disminuido su precio.

Tras vivienda y transporte, los sectores más inflacionistas han sido información y comunicaciones, con el 4 %; restaurantes y servicios de alojamiento, con el 3,9 %; actividades recreativas, deporte y cultura y seguros y servicios financieros, con el 3,8 %; y vestido y calzado, con el 3,2 %.

En el lado opuesto, los sectores con menor subida han sido la enseñanza, con el 1,1 %; muebles y artículos del hogar, con el 1,4 %; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 1,9 %.

Por provincias, Ciudad Real lidera el incremento interanual de la inflación, con un 5,7 %; seguida de Cuenca y Toledo, con un 5,5 %; Albacete, con un 4,8 %; y Guadalajara, con un 4,4 %.

Datos nacionales

En cuanto a los datos nacionales, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9 %, en niveles de febrero de 2023. De esta forma, ha encadenado tres meses consecutivos con un alza superior al 4 %.

Según el INE, los combustibles y lubricantes para vehículos personales han tirado a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en el mismo mes de 2025.

Alimentos y ropa también han contribuido a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

En cuanto a la vivienda, ha elevado cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6 %, debido a la subida del gas.