Desconvocan la huelga en la industria cárnica al alcanzarse un principio de acuerdo para el nuevo convenio sectorial

Las organizaciones empresariales ANICE y FECIC y los sindicatos CCOO y UGT han informado a las empresas y a los trabajadores de las industrias cárnicas que ha quedado desconvocada la huelga que mantenía el sector al haberse alcanzado un principio de acuerdo en la negociación del nuevo convenio.

El desarrollo de estos contactos ha permitido a las cuatro organizaciones anticipar un escenario favorable para la firma de un preacuerdo que se rubricará este jueves y que evita que el paro se mantenga hasta el final de la semana.

CCOO, UGT, ANICE y FECIC han valorado el esfuerzo de diálogo realizado por todas las representaciones y comparten la voluntad de alcanzar una solución que atienda a las personas trabajadoras y a las empresas y que contribuya a ofrecer un marco de estabilidad para el sector.

La desconvocatoria de la huelga prevista los días 12 y 13 de noviembre y el emplazamiento a una inmediata reunión de la comisión negociadora permitirá cerrar definitivamente el acuerdo de firma del nuevo Convenio Colectivo Nacional de Industrias Cárnicas para el período 2026-2029, según han informado las organizaciones empresariales.

10.000 trabajadores en CLM

En Castilla-La Mancha, el sector de la industria cárnica engloba a 10.000 trabajadores que comenzaban este lunes, 9 de noviembre, una huelga para forzar un acuerdo sectorial.

Los sindicatos UGT y CCOO, informaban que en la primera jornada de huelga el paro había sido secundado por el 90 % de los trabajadores, mientras que la patronal rebajaba esta cifra al 20,5 %.

Desde las puertas de Incarlopsa en Tarancón (Cuenca), planta que aglutina a 3.000 trabajadores de este sector, el delegado de CCOO, Miguel Ángel Benito, advertía que la actividad de los mataderos se encontraba "prácticamente parada" y alertaba de la posibilidad de que se produjera un "desabastecimiento" si las protestas se prolongaban hasta final de semana.