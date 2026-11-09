La plantilla de las cárnicas de Castilla-La Mancha se planta: "Habrá desabastecimiento" si sigue la huelga

La primera de las cinco jornadas de huelga nacional convocada en la industria cárnica para exigir mejores condiciones laborales y reducciones de jornada ha arrancado este lunes con un seguimiento "masivo" en las principales plantas de Castilla-La Mancha.

Según ha informado los sindicatos UGT y CCOO, la adscripción al paro ha superado el 90 % en la gran mayoría de fábricas de la región, rozando el 100 % en Frimancha (Valdepeñas, Ciudad Real) y alcanzado cuotas del 95 % en el gigante Incarlopsa (Tarancón, Cuenca).

El arranque de los cinco días de paro previstos se ha visto empañado por momentos de alta tensión en las puertas de Incarlopsa. CCOO ha denunciado que a primera hora de este 9 de noviembre se han producido cargas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la concentración de más de 600 trabajadores junto al matadero, dejando al menos tres personas lesionadas.

Huelga en Incarlopsa este lunes. CCOO

En la planta taranconera trabajan más de 3.000 de los 10.000 empleados que el sector suma en Castilla-La Mancha. El delegado de CCOO en Incarlopsa, Miguel Ángel Benito, ha advertido que la actividad de los mataderos se encuentra "prácticamente parada" y ha alertado de que "habrá desabastecimiento" si las protestas se mantienen toda la semana.

Los promotores han subrayado que el impacto de la huelga se ha dejado sentir en las cinco provincias. Afirman que ha habido un gran seguimiento en instalaciones como DeRaza en Talavera de la Reina (Toledo), Tello en Totanés (Toledo), Frivall en Villar de Olalla (Cuenca), Jamones Arroyo en Puertollano (Ciudad Real) o Nico Jamones en Ciudad Real capital.

Huelga en Tello. CCOO Totanés (Toledo)

Las reivindicaciones

Incremento salarial : un aumento mínimo del 4 % anual con cláusula de garantía vinculada al IPC, con efectos retroactivos y abonos de atrasos.

: un aumento mínimo del 4 % anual con cláusula de garantía vinculada al IPC, con efectos retroactivos y abonos de atrasos. Reducción de jornada : rebajar el cómputo máximo anual a las 1.712 horas, frente a las 1.748 horas vigentes en la actualidad.

: rebajar el cómputo máximo anual a las 1.712 horas, frente a las 1.748 horas vigentes en la actualidad. Mejores condiciones: medidas efectivas para el mantenimiento del poder adquisitivo y el descanso de las plantillas.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha lamentado que "no es justo que siga sin reconocerse el esfuerzo de las plantillas" en un sector que emplea a más de 126.000 personas en España y que genera "cuantiosos beneficios". Además, ha calificado de "insultante" la última oferta presentada por la patronal el pasado viernes.

Salvo un giro de última hora en las negociaciones, la industria cárnica afronta cuatro jornadas más de paros que amenazan con colapsar la cadena de distribución alimentaria a las puertas de la campaña de Navidad.