Frenazo en el mercado inmobiliario de Castilla-La Mancha: tres trimestres de compraventas a la baja

El mercado inmobiliario de Castilla-La Mancha consolida una tendencia paradójica: cada vez se venden menos viviendas, pero comprarlas resulta más caro. Las compraventas han encadenado su tercer trimestre consecutivo de descensos, mientras que los precios continúan disparándose y crecen a un ritmo superior al de la media nacional.

Así lo refleja la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborada por el Decanato de Registradores de Castilla-La Mancha Según este informe del organismo que preside Jaime Núñez, el precio de la vivienda aumentó un 11,9 % interanual en la comunidad autónoma, frente al 9,3 % registrado en el conjunto de España.

La presión es especialmente intensa en las provincias más próximas a Madrid. Toledo encabeza el encarecimiento de la vivienda de todas las provincias españolas, con una subida del 20,3 %, mientras que Guadalajara registra un incremento del 17,3 %, el cuarto más elevado del país.

El precio medio de la vivienda en Castilla-La Mancha alcanzó los 1.142 euros por metro cuadrado durante el tercer trimestre, un 5,7 % más que en el anterior. La subida trimestral contrasta con el incremento del 1 % contabilizado en España.

Pese a esta evolución, la región continúa siendo la segunda comunidad autónoma con la vivienda más barata del país, con unos precios que representan aproximadamente el 44 % de la media nacional.

El decano de los Registradores castellanomanchegos, Jaime Núñez, advierte de que "Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades más asequibles de España, pero el ritmo de encarecimiento, casi tres puntos por encima del nacional, merece seguimiento. Toledo y Guadalajara concentran buena parte de esa presión".

Caen las compraventas

El comportamiento de las compraventas confirma que el encarecimiento no está acompañado de un mayor dinamismo del mercado. Durante el tercer trimestre se formalizaron 8.314 operaciones en Castilla-La Mancha, un 3 % menos que en el periodo anterior, frente al descenso del 2,3 % registrado en el conjunto nacional.

En el acumulado de los últimos doce meses, sin embargo, se contabilizaron 34.262 compraventas, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior.

La situación resulta especialmente llamativa en Toledo y Guadalajara. En la primera provincia, donde los precios han subido un 20,3 % en un año, las compraventas descendieron un 6,8 %. En Guadalajara, con un encarecimiento del 17,3 %, las operaciones retrocedieron un 5,7 %.

"Que las compraventas caigan por tercer trimestre consecutivo mientras los precios suben indica un mercado con menos oferta que demanda, sobre todo en las provincias más cercanas a Madrid", explica Núñez.

El comportamiento es diferente en el resto de la comunidad autónoma. Albacete registró un aumento del 8,8 % en el precio de la vivienda y un crecimiento del 10,2 % en las compraventas.

Ciudad Real, por su parte, se convirtió en la provincia más barata de España durante el trimestre, con un precio medio de 776 euros por metro cuadrado. Cuenca fue la única provincia castellanomanchega donde los precios bajaron en términos interanuales, un 4,8 %, aunque las operaciones aumentaron un 13 %.

Menos hipotecas, más caras

El retroceso de la actividad inmobiliaria también se ha trasladado al mercado hipotecario. Entre julio y septiembre se constituyeron 5.340 hipotecas sobre viviendas en Castilla-La Mancha, un 7,2 % menos que en el trimestre anterior.

El importe medio del crédito hipotecario alcanzó los 128.645 euros, mientras que el tipo de interés medio se situó en el 3,29 %. En el caso de las hipotecas variables, el interés llegó al 3,56 %, el más elevado de España.

Las familias también afrontan un mayor coste mensual para financiar la compra de una vivienda. La cuota hipotecaria media subió un 7,6 %, hasta situarse en 615,3 euros al mes.

Pese a este incremento, el esfuerzo económico de los hogares castellanomanchegos continúa por debajo de la media nacional. Las familias destinan el 29 % de su coste salarial al pago de la hipoteca, frente al 35,3 % del conjunto del país.

"Es una ventaja competitiva de la región, aunque el crédito medio ya equivale a casi el 96 % del valor por metro cuadrado, y eso exige prudencia", apunta el decano de los Registradores.

Compradores extranjeros

Otro de los datos destacados del informe es el creciente peso de los compradores extranjeros en el mercado inmobiliario regional. Durante el tercer trimestre representaron el 8,93 % de las compraventas y, en el acumulado de los últimos doce meses, alcanzaron el 7,68 %, el porcentaje más elevado de la serie histórica disponible desde 2018.

Por provincias, Cuenca encabeza esta demanda, con un 10,18 % de las operaciones en manos de compradores extranjeros, seguida de Toledo, con un 8,81 %.

El informe también refleja una evolución favorable de los indicadores de morosidad hipotecaria. Las certificaciones por ejecución hipotecaria descendieron un 29,5 %, hasta situarse en 153, mientras que las daciones en pago se mantuvieron en niveles mínimos, con apenas 13 operaciones.

Para Jaime Núñez, "el descenso de las ejecuciones hipotecarias y el nivel mínimo de daciones en pago apuntan a un mercado sin tensiones de morosidad, y el máximo histórico de compradores extranjeros confirma el atractivo de la región".