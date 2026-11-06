Uno de cada tres trabajadores de Castilla-La Mancha dedica más de la mitad de su sueldo a pagar la hipoteca o el alquiler

La crisis de la vivienda azota con dureza a Castilla-La Mancha. Un 34,7 % de los empleados de la región dedica más del 50 % de sus ingresos al alquiler o la hipoteca. Este dato sitúa a la comunidad como la tercera con mayor tensión financiera residencial.

Así lo detalla un informe elaborado por Randstad con los resultados de una encuesta a una muestra de 5.700 trabajadores de la comunidad.

El dato más preocupante es que un 12,7 % de los encuestados sufre una situación crítica, ya que destina más del 65 % de su nómina a este gasto.

El 22 % gasta entre un 50 y un 65 % y el 16,4 % y el 33,1 % dedica entre el 25 y el 50 %. Solo un 16,4 % logra mantener el gasto por debajo del 25 % de los ingresos. El porcentaje de trabajadores restantes ha preferido no declararlo.

El documento sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera con mayor tensión financiera residencial, tomando el dato de los trabajadores que emplean más de la mitad de su sueldo a la vivienda.

Con el 34,7 %, la castellanomanchega solo se sitúa por detrás de Canarias, que alcanza el 42,9 %, y Madrid, que alcanza el 36,3 %.

Asimismo, la proporción de trabajadores castellanomanchegos con un gasto inferior al 25 %, cifrada en el 16,4 %, contrasta con regiones con menor presión, como el País Vasco, con un 23,2 %; Asturias, con un 29,6 %; o Aragón, con un 27,1 %.

Datos nacionales

En cuanto al ámbito nacional, un 37,6 % de los trabajadores destina más de la mitad de su salario al pago del alquiler o la hipoteca.

El 24,1 % dedica entre el 50 % y el 60 % de su nómina a la vivienda, mientras que el 13,5 % destina más del 65 % de sus ingresos a este gasto.

Asimismo, el 42,2 % de los encuestados dedica entre el 25 % y el 50 % de su salario mensual a la vivienda, el tramo más habitual entre los trabajadores.

Y solo el 20,2 % consigue mantener este gasto por debajo del 25 % de sus ingresos.

Brecha de género

Randstad también apunta a una brecha relevante en cuanto al sexo. Mientras el 36,8 % de las mujeres declara destinar más del 50 % de su salario a la vivienda, el dato baja al 26,7 % en el caso los hombres.

Además, el gasto alcanza un nivel crítico para el 14 % de las mujeres, mientras que solo afecta de esta forma para el 8,8 % de los hombres.

Por tramos de edad, el mayor sobreesfuerzo se registra entre las personas de entre 25 y 44 años, una franja en la que el 35,3 % de los trabajadores destina más del 50 % de su retribución a la vivienda.

Por último, el informe revela que el impacto del coste de la vivienda decrece conforme aumenta el nivel de estudios. Las personas con estudios de postgrado lideran la categoría de menor gasto en vivienda, con un 28,1 %.

Sin embargo, solo el 10,3 % de las personas con educación obligatoria logra mantener ese gasto por debajo del 25 %.

Recortes

La situación está llevando a las personas que tienen hipoteca o viven de alquiler a afrontar un sobreesfuerzo económico que está forzando un cambio directo en los patrones de consumo de los profesionales.

Entre los trabajadores que reconocen haber tenido que ajustar o recortar sus hábitos de consumo cotidianos debido al coste de la vida, el 42,4 % dedica más del 50 % de su salario a la vivienda.

Además, el 45,7 % de las personas que actualmente cuentan con más de un trabajo dedican más de la mitad de sus ingresos a la vivienda.

Insatisfacción salarial

Para terminar, el análisis de Randstad demuestra una correlación directa entre la carga financiera sobre la vivienda y la percepción que los trabajadores tienen sobre su salario.

De esta forma, entre los encuestados que declaran estar "nada satisfechos" con su sueldo actual, el 54,9 % gasta más de la mitad de sus ingresos en vivienda. Un 28,4 % destina entre el 50 y el 65 % y un 26,5 % destina más del 65 %.

Por el contrario, entre quienes están "bastante satisfechos" con su salario, el 80 % destina un 50 % o menos a la vivienda, contando con un mayor margen de holgura económica.