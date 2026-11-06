CCOO denuncia nuevos recortes en Geacam: tres torres de vigilancia menos y 22 puestos sin cubrir

CCOO ha arremetido este viernes contra el Gobierno regional por los continuos recortes que, según denuncia, está llevando a cabo en la plantilla de Geacam, que lejos de aumentar, "cada vez tiene más mermas".

"Los ciudadanos de Castilla-La Mancha deben saber que los montes no solo arden porque hace calor, arden porque desde hace 12 años hay recortes en el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales", ha indicado el presidente del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores.

"No entendemos cómo la consejera dice que el presupuesto de este año se incrementa en 13 millones de euros. No sabemos dónde van, porque el dispositivo cada vez tiene más mermas, tanto en el servicio de extinción, como en el de prevención, como en vigilancia", ha aseverado Amores durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, junto al responsable en Geacam Toledo, Javier Rubio.

En ella, ha denunciado la eliminación de tres torres de vigilancia, dos de ellas situadas en Albacete --en el paraje de la Marmota y en la sierra la Sierra de los Donceles, en Hellín--, y otra en pleno parque natural del Hayedo de la Tejera Negra, Guadalajara.

"Según la empresa, estas torres de vigilancia están sometidas a altas temperaturas y no cumplen con el Real Decreto 486", explica Amores, que lamenta que la administración, en vez de acondicionar esas instalaciones, con una inversión que supondría entre 1.000 y 1.200 euros, "directamente las elimina".

Esa supresión conlleva reubicar a seis trabajadores, que se dedican a esas labores de vigilancia, "porque después de haber estado 20 ó 30 años en primera línea de fuego ya no pasan las pruebas físicas necesarias".

Tras incidir en la importancia de este tipo de dispositivos, pues según explica una detección ágil hace que el incendio pueda quedarse en conato, ha alertado de que en los últimos 12 años se han eliminado 15 torres en toda la región, así como la vigilancia nocturna.

"Nos parece lamentable porque esta vigilancia, en Castilla-La Mancha, se paga en un 80% con fondos FEDER", han criticado desde CCOO, que avisa de que con la supresión de esa vigilancia un espacio como el de Tejera Negra, patrimonio mundial de la Unesco, queda "desprotegido".

Tasa de reposición

De igual modo, la sección sindical de CCOO ha avanzado que llevará a los tribunales la tasa de reposición que ha presentado la empresa Geacam en la mesa de negociación, y que ha sido rechazada por los cinco sindicatos que se sientan en ella. Alegan que, lejos de cubrir todas las vacantes que este año se han generado, va a incumplir la normativa y va a anular 22 puestos de trabajo.

"Es otra manera de esquilmar el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales", ha alertado Amores, que arremete contra la decisión del Ejecutivo regional de "mermar efectivos" después de que en la región, tal y como informó este jueves en sede parlamentaria la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han ardido 47.000 hectáreas.

Motivos para la huelga

Dicho esto, los representantes de CCOO también han recordado que la plantilla de Geacam lleva dos años con el convenio caducado, "sin mejoras ni económicas, ni sociales, ni laborales".

"Llevamos también un año negociando el convenio colectivo con cero resultados y están sentados a la mesa porque el tribunal les obligó a sentarse. Seguramente llegará el momento que tengamos que salir a la calle a reivindicar estas situaciones", ha dejado caer el presidente del Comité de Empresa.

Mientras, el representante de CCOO Geacam en Guadalajara, Ignacio Blanco, ha puesto el foco en los problemas para encontrar vivienda que tienen muchos de los empleados interinos que se incorporan a la campaña de extinción de incendios en los meses de mayo y en junio en cualquier pueblo de la región. "Casi el 50% de su salario se va a pagar alquileres. Encontrar casa es prácticamente una locura".

Por ello, aseguran que los bomberos forestales tienen razones "más que suficientes" para ir a la Huelga General prevista para el próximo miércoles, 11 de noviembre, "por el bien del dispositivo, por el de los montes y por el bien de Castilla-La Mancha".

"En tanto en cuanto el Gobierno de Castilla-La Mancha no cuide a los que cuidan, en este caso el monte, vamos a pedirle a los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública y a toda la sociedad castellanomanchega que secunde la huelga el 11 de noviembre", ha concluido el responsable de CCOO en Geacam Toledo.