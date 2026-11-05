Una empleada del Obrador Lara de Magán (Toledo) montando un roscón de reyes. Javier Longobardo

Oferta de empleo masiva en Castilla-La Mancha: 1.550 vacantes para la campaña de Navidad y Black Friday

El sector logístico es fundamental para el buen desarrollo de la campaña de Navidad y el Black Friday.

Castilla-La Mancha es uno de los puntos estratégicos en este sector, por ello, la multinacional de recursos humanos Manpower ha puesto en marcha procesos de selección para cubrir 1.550 vacantes en la región.

La masiva oferta de empleo se centra principalmente en puestos de operarios de logística, un perfil clave para garantizar el ritmo de las operaciones en almacenes y grandes plataformas de distribución.

Illescas y Ontígola

La demanda abarca también desde preparadores de pedidos y mozos de almacén hasta profesionales especializados, adaptándose al alto volumen de trabajo que exigen estas fechas navideñas.

Por provincias, Toledo concentra un total de 1.500 vacantes, de las cuales 1.200 se sitúan en Illescas y otras 300 en Ontígola; dos de los puntos logísticos más importantes a nivel autonómico y nacional. A estas plazas se suman otras oportunidades laborales dentro del sector en la provincia de Guadalajara.

Cómo inscribirse

Los interesados en acceder a alguna de estas ofertas pueden consultar todos los detalles, requisitos específicos y procesos de selección directamente en la web oficial de Manpower.

Esta plataforma actúa como puente entre los demandantes de empleo y las empresas que necesitan reforzar sus plantillas en periodos de máxima demanda.