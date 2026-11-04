El consejero y el presidente de la empresa familiar, este miércoles reunidos en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Una deducción del 99 % en Sucesiones para facilitar el relevo de empresas familiares, nueva medida de Page

La continuidad de una empresa familiar no depende únicamente de su capacidad para competir, crecer o generar empleo. También está condicionada por las dificultades que pueden surgir cuando llega el momento de pasar el testigo a la siguiente generación.

Para despejar parte de esa incertidumbre, el Gobierno de Castilla-La Mancha prepara cambios en el impuesto de sucesiones y donaciones que permitirán extender hasta el cuarto grado de parentesco la deducción del 99 % vinculada al relevo de estos negocios.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la inauguración del XIII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, organizado en Toledo por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha.

La medida es fruto de un acuerdo alcanzado con la junta directiva de esta organización, después de una negociación técnica mantenida durante los últimos meses, tal y como ha desvelado el consejero.

El objetivo es dar respuesta a una de las principales preocupaciones trasladadas por las empresas familiares, como es la inseguridad jurídica que, según han expuesto al Ejecutivo autonómico, rodeaba la aplicación de las ventajas fiscales en los procesos de sucesión empresarial.

El objetivo es dar respuesta a una de las principales preocupaciones trasladadas por las empresas familiares, como es la inseguridad jurídica. Descripción del sumario...

Ruiz Molina ha explicado que hasta ahora existía una reducción estatal del 95 % y otra autonómica del 4 %, cuya aplicación estaba condicionada por normativas diferentes. Esta situación había generado dificultades interpretativas y discrepancias con la Inspección Tributaria, complicando la planificación de los relevos generacionales.

"La empresa familiar puso de manifiesto las dificultades con el relevo generacional y el impuesto de sucesiones", ha señalado el consejero, quien ha destacado que el acuerdo permitirá clarificar las condiciones de aplicación del beneficio fiscal y ampliar el grado de parentesco contemplado.

Hasta el cuarto grado

La principal novedad será que la Junta regulará mediante normativa propia la parte autonómica del beneficio fiscal, que permitirá alcanzar una deducción conjunta del 99 % en los supuestos contemplados.

Además, el ámbito de aplicación se extenderá hasta el cuarto grado de parentesco, ampliando las posibilidades de transmisión de las empresas dentro del entorno familiar.

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, interviene en el foro. Ángela Pulido Díaz

"La deducción del 4 al 99 %, se regula con normativa autonómica, y eso es lo más importante", ha explicado Ruiz Molina, que ha insistido en la importancia de establecer unas reglas claras para los empresarios que se enfrentan a un proceso de sucesión.

El cambio pretende resolver las dificultades que surgían al aplicar conjuntamente los porcentajes estatal y autonómico. Según ha expuesto el responsable de Hacienda, la reducción estatal del 95 % y la autonómica del 4 % se encontraban sometidas a marcos normativos distintos, lo que había dado lugar a incertidumbre en la interpretación de la norma.

Seguridad jurídica

Ruiz Molina ha querido subrayar que el acuerdo no supone una nueva rebaja de la carga fiscal para las empresas familiares, sino una clarificación normativa que permitirá conocer con mayor certeza cómo aplicar las deducciones existentes.

"Lo que tenemos que trasladar es que esta modificación normativa no significa que vayan a pagar menos impuestos, sino que dotamos de seguridad jurídica, ya sabemos cómo aplicar esas reglas del juego", ha afirmado.

El foro ha contado con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban. Ángela Pulido Díaz

Así, ha agradecido la disposición de la junta directiva de la Asociación de la Empresa Familiar durante las negociaciones y ha reconocido su generosidad para alcanzar un entendimiento que, según ha señalado, satisface a ambas partes.

El acuerdo alcanzado se materializará mediante una modificación de la Ley Tributaria de Castilla-La Mancha, aprobada en 2013. Una norma que el Ejecutivo autonómico considera necesario actualizar después de las distintas modificaciones incorporadas a lo largo de los años.