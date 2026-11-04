El comercio de proximidad de Toledo sale a la calle a buscar clientes: premios de 250 euros y descuentos para navidades

La Asociación de Empresarios del Comercio de la Provincia de Toledo de FEDETO ha puesto en marcha esta semana la campaña 'Somos comercio, hacemos barrio, el hilo que nos une', una iniciativa que recorrerá Toledo, Talavera de la Reina e Illescas para dar visibilidad a los establecimientos de proximidad y reforzar su papel en la actividad económica y social de los municipios.

La primera fase ha arrancado este martes, 3 de noviembre, en Toledo, donde un grupo de actores y alumnos del Grado Superior en Animación Sociocultural y Turística del Instituto El Greco están recorriendo distintas zonas comerciales para acercar la iniciativa a los vecinos. La actividad continuará este miércoles en Talavera de la Reina y finalizará el jueves en Illescas.

En la capital regional, las acciones de calle se desarrollan en los barrios de Buenavista, Corea, Santa Teresa, Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia. A través de estas intervenciones, los participantes buscan poner en valor la riqueza que generan los consumidores en los pequeños negocios de sus barrios. Además, los viandantes que se sumen a la actividad podrán optar a premios de hasta 250 euros.

Lanzamiento Campaña Somos Comercio, hacemos barrio. Cedida

En Talavera de la Reina, la campaña llegará este miércoles a diferentes calles comerciales, entre ellas Trinidad, San Francisco y Corredera del Cristo. El jueves será el turno de Illescas, donde los actores recorrerán algunas de las principales zonas comerciales de la localidad.

Bono comercio

La campaña se desarrollará en dos fases y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo y FEDETO. Tras estas primeras acciones de dinamización en la calle, la asociación dará a conocer nuevas iniciativas para continuar promocionando el comercio local.

La segunda fase está prevista para después del puente de diciembre y estará protagonizada por el tradicional bono comercio, que ofrecerá importantes descuentos en los establecimientos adheridos de Toledo y otros municipios de la provincia.

La vicepresidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de la Provincia de Toledo, Yolanda Martínez, ha explicado que el objetivo es "hacer músculo comercial" y dar fuerza y visibilidad a quienes mantienen abiertos sus negocios cada día y contribuyen a mantener vivos los barrios y municipios.

"Detrás de cada comercio hay una iniciativa, una historia y un servicio cercano que merece ser conocido", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la asociación, Juanma Albelda, ha destacado la importancia del asociacionismo y de trabajar unidos para fortalecer el comercio de los pueblos y ciudades de la provincia.

Con esta campaña, también buscan animar a los consumidores a fijarse en las iniciativas comerciales que tienen cerca y elegir los establecimientos de proximidad como parte de su vida cotidiana.

Asimismo, Albelda ha hecho un llamamiento a los comerciantes para que participen en estas actividades y contribuyan a dinamizar los barrios.