CCOO alerta de que una de cada cuatro viviendas de Castilla-La Mancha está vacía: "No todas están en zonas despobladas"

Castilla-La Mancha cuenta con 1,3 millones de viviendas, de las que 303.000 están vacías, un 23,31 % de todo el parque urbanístico de la comunidad autónoma.

Así lo refleja el informe Vivienda y Bienestar 2026 publicado por CCOO Castilla-La Mancha, que concluye que el acceso a una vivienda se ha convertido en "uno de los principales problemas sociales y económicos de la región".

El sindicato asegura que todas estas viviendas "no se encuentran en zonas despobladas" como puede creerse y el porcentaje se supera en provincias como Ciudad Real, Albacete y Toledo.

El sindicato también apunta que el parque de vivienda pública se va reduciendo en la comunidad ya que no se repone al mismo ritmo. Según el informe, de las 78.500 viviendas construidas entre 1991 y 2025 solo quedan con categoría pública 56.892, por lo que 21.600 se han perdido o han pasado al mercado libre.

"El motivo es que se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a los precios de mercado", ha explicado el secretario de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO, José Manuel Muñoz.

Además, ha lamentado que en 2025 se terminaron en Castilla-La Mancha 3.650 viviendas y tan solo 222 fueron de protección oficial, un 6 %.

Acceso a una vivienda

El documento también refleja que el esfuerzo para alquilar es del 51,2 % del salario de los castellanomanchegos, por lo que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de la región.

Y ha puesto el foco en el caso de Guadalajara capital, donde se llega al 66 %; y Toledo, donde alcanza el 62 %

Según el sindicato, en los últimos cuatro años ha habido una subida del 24,8 % de los precios del alquiler mientras que los salarios apenas han subido el 15 %.

Asimismo, la media de esfuerzo para comprar una vivienda es de 4,5 años de salario, mientras que en Guadalajara y Toledo capital se necesitan 9 años. En Albacete habría que destinar 8 años íntegros de salario, alrededor de 7 en Ciudad Real o Cuenca.

Vivienda "en menos manos"

Por otro lado, el sindicato lamenta que la vivienda se concentra cada vez en menos manos. Según el análisis catastral, los titulares de 6 a 10 viviendas duplican su peso y han pasado a ser el 3,29 % del total de propietarios.

Por ello, el sindicato pide que "se considere gran tenedor a aquel titular de cinco o más viviendas".

Además, instan al Gobierno a calificar de forma permanente el suelo público, contar con oficinas de las empresas municipales de vivienda con capacidad de recuperar vivienda vacía y ponerla en alquiler o aplicar recargos progresivos a esas viviendas sin uso, reforzando la intervención pública y la gestión del parque residencial en lugar de confiar exclusivamente en la promoción privada".

"La Ley de Suelo aprobada recientemente en Castilla-La Mancha no es suficiente para solucionar el problema que tenemos encima de la mesa", ha sentenciado Muñoz.