La AIReF prevé que Castilla-La Mancha incumplirá la regla de gasto nacional en 2026 y 2027

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha previsto que Castilla-La Mancha va a incumplir la regla de gasto nacional en 2026 y 2027 y alcanzará superávits del 0,4 % y 0,7 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Según las estimaciones, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la comunidad un 4,5 % en 2026 y un 6,5 % en 2027, superando los límites individuales del 3,5 % y 4 % vigentes.

Además, el crecimiento del gasto primario considerado en la regla de gasto europea se estima para la región en 2026 y 2027 en el 4,6 % y 6,2 %.

De esta forma, el cumplimiento de la regla de gasto en los dos años llevaría al superávit del 0,6 % del PIB en 2026 y del 1,2 % del PIB en 2027. Este crecimiento permitiría, bajo las previsiones de ingresos de la AIReF, mejorar cinco décimas las estimaciones al cierre de 2027.

Por otro lado, el informe estima que el proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha prevé alcanzar el equilibrio en 2027 y no recoge estimaciones sobre la regla de gasto. De esta forma, la región prevé cerrar con un superávit del 0,4 % del PIB en 2026 y equilibrio en 2027, cumpliendo la regla de gasto en 2026 e incumpliéndola en 2027.

El proyecto de presupuestos de la Junta "registra un nivel de recursos y de empleos no asociados a fondos finalistas muy superior al previsto por la AIReF, lo que podría llevar a un incumplimiento del gasto computable también muy superior a la referencia del 4 %".

Sin embargo, Castilla-La Mancha ha facilitado en sus líneas fundamentales de presupuesto para 2027 una previsión de cierre actualizada en la que estima alcanzar un superávit del 0,4 % en 2026 y del 0,9 % en 2027.

Ingresos y gastos

En cuanto a ingresos, la previsión es de un aumento del 8 %, hasta el 17,9 % del PIB. Esta variación está sustentada en el aumento del 10 % de los recursos del sistema de financiación de acuerdo con los comunicados en julio por el Minhac.

El resto de los ingresos tributarios crecerán un 2 % y los recursos no tributarios lo harán al 5 %.

En cuanto a los gastos, la AIReF prevé que aumentarán un 7 % y alcanzarán el 17,1 % del PIB.

Asimismo, se estima un aumento del 5 % en los gastos de funcionamiento, los de farmacia y conciertos y otros empleos corrientes, mientras que habrá un aumento del 9 % en los gastos de capital, impulsados por la ejecución de fondos europeos.

Por ello, la perspectiva a medio plazo es que en 2028 se mantenga para Castilla-La Mancha el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y haya un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima de la senda del PFEMP.

La AIReF estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá en Castilla-La Mancha un 5,5 % en 2028 y un 4,7 % en 2029, superando los actuales límites del 3,8 % y 3,6 %. En cuanto a 2031, se espera un superávit del 0,4% del PIB en un escenario de políticas constantes.

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, la AIReF considera que se situará al cierre de 2027 en un 24,6 % del PIB. En este sentido, apunta a la mejora de casi cuatro décimas con respecto a 2025, cuando se registró un 28,4 %.

La AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes continuará descendiendo en 2026 y 2027, al igual que en el periodo 2027-2031.

No obstante, la ratio de deuda sobre PIB permanecerá por encima del nivel de referencia del 13 %, situándose en 2031 en torno al 19 % del PIB.

Recomendaciones

La AIReF ha apuntado, aunque de forma moderada, al riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2026. Por ello, ha instado a la región a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento.

En el informe, sobre el PEF elaborado por la comunidad por incumplimiento de la regla de gasto de 2025, que fue emitido el 15 de julio, la AIReF suavizó el riesgo, pero mantuvo el apreciado para 2027. Sin embargo, consideró que el PEF no contenía medidas correctivas suficientes ni elementos que sustanciaran la corrección de la desviación.

Por ello, la AIReF recomendó a la comunidad incorporar en el PEF que se presentara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) medidas que sustentaran previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación.

Con el análisis actual, la AIReF sigue observando riesgo de desviación en 2026 y 2027 que se mantiene para los años siguientes como consecuencia de las rebajas fiscales previstas, las medidas de personal adoptadas y el crecimiento esperado de otros gastos. Y recuerda que el PEF de la región aún no ha sido presentado al CPFF.

Por ello, pide a la región que evite la adopción de medidas adicionales que supongan mayores incrementos estructurales del gasto primario neto de medidas de ingresos. En este sentido, incluye tanto medidas de carácter permanente de reducción de ingresos como de incrementos de gastos que no cuenten con financiación también de carácter estructural.