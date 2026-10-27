Un seminario pionero de la UCLM en Toledo analizará el impacto de la ganadería y la economía taurina

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) situada en el edificio San Pedro Mártir de Toledo acogerá el 4 y 11 de noviembre el ciclo de conferencias 'Ganadería. De su influencia económica a su impacto jurídico social'.

Este seminario, pionero en España y coordinado por el autor de 'Bravo Toledano', Eduardo de la Rosa Martín, pretende poner en valor la importancia económica, jurídica y social de la ganadería en extensivo y la ganadería de lidia dentro de la sociedad y los ecosistemas naturales.

Se trata de una iniciativa que según los organizadores permitirá poner en contacto a estudiantes y profesores con ganaderos, juristas, economistas, empresarios, veterinarios, profesionales taurinos, representantes de organizaciones agrarias y otros agentes relacionados con el sector.

Aunque los encuentros estén orientados a los alumnos de la Facultad, están abiertas al público general, por lo que los interesados en conocer más en profundidad este mundo pueden participar libremente.

Durante estas dos jornadas, los ponentes analizarán a fondo el marco jurídico normativo, el valor económico y la importancia medioambiental de la ganadería y el sector taurino como elementos esenciales del tejido productivo y del sustrato social.

Clausura de Juan Ortega

El matador de toros Juan Ortega, ingeniero agrónomo de formación, será el encargado de clausurar el evento junto al catedrático de veterinaria y ganadero Víctor Huertas. Ambos disertarán en una mesa redonda titulada 'Sociedad, Ganadería y Tauromaquia'.

La primera jornada arrancará a las 9:30 horas con la apertura de puertas para media hora después comenzar con una sesión inaugural y la primera mesa redonda titulada 'Impacto económico y social de la Ganadería en España y Castilla-La Mancha' a cargo de los ganaderos Álvaro Martínez y Joaquín Moreno.

Tras una pausa para el café, la programación del primer día culminará con otra conversación entre el empresario taurino Ignacio Lloret y la secretaria general técnica de ANOET, Mar Gutiérrez bajo el título 'Economía taurina y el desarrollo en los sectores productivos'.

Cartel del seminario. E.E. CLM

El segundo día, el 11 de noviembre, el empresario y ganadero Juan Pedro Domecq; el ganadero y jurista, Íñigo Gamazo y el letrado de la Administración de Justicia, Juan Antonio Muñoz, reanudarán el programa con la mesa redonda 'Impacto jurídico en el sector ganadero y de lidia'.

Tras la pausa para el café, el primer ciclo de conferencias 'Ganadería. De su influencia económica a su impacto jurídico social' será clausurado con la conversación entre Juan Ortega y Víctor Huertas.