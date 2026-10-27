La EPA deja 3.100 parados menos y 980.900 ocupados, el mejor dato de la serie histórica en Castilla-La Mancha

La Encuesta de Población Activa (EPA) del mes de octubre refleja una tendencia positiva en Castilla-La Mancha con 3.100 personas desocupadas menos respecto al anterior trimestre y un récord de 980.900 personas ocupadas.

Este documento, publicado con el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes, sitúa la cifra de parados en 125.700 personas, un 2,39% menos que hace tres meses y un 6,79 % menos que hace un año, cuando la región contabilizó 9.200 personas desempleadas más.

Este dato, el más bajo para un tercer trimestre desde 2023, es por otra parte superior al arrojado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a comienzos de mes y que calculaba la cifra de desempleados en Castilla-La Mancha a finales de septiembre en 118.113.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.