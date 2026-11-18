Equipos de Japón, Kuwait y Dubai participarán en la Iniesta Cup Soliss del 6 al 8 de diciembre en Albacete

Albacete acogerá el primer fin de semana de diciembre (6, 7 y 8) la tercera edición de la Iniesta Cup Soliss, un evento de fútbol 7 en categoría alevín organizada por Iniesta Academy que reunirá a las mejores canteras de España y a los clubes referentes de Castilla-La Mancha junto a equipos de las Academias Iniesta en Japón, Kuwait y Dubai.

Este año la Iniesta Cup Soliss, reunirá más de 500 deportistas que vivirán tres días de convivencia alrededor del balón en Albacete después de reunir más de 3.000 asistentes y 600 participantes en las dos primeras ediciones, según ha informado la organización en un comunicado.

La gran novedad de esta tercera edición será la apertura del torneo a los equipos femeninos, "en línea con la visión de Andrés Iniesta de un fútbol para todo el mundo, sin distinción de género".

Para sellar este compromiso, la madrina del torneo femenino será Alba Redondo, campeona del mundo de fútbol.

Cobertura en directo

Otra de las grandes novedades es que los partidos se podrán seguir en directo a través de Teledeporte de TVE, y de NSN Matchday, el canal Youtube de NSN (Never Say Never). También se podrá visualizar en streaming gracias a la web del diario deportivo Marca, que ya tuvo más de 250.000 visualizaciones el año pasado.

Andrés Iniesta ha reiterado el "orgullo" que supone para él "reunir a los mejores equipos de fútbol formativo en mi tierra".

"Es un torneo en el que hemos querido reflejar todos los valores que me han acompañado a lo largo de mi carrera. La pasión por el juego, el trabajo en equipo y el respeto al adversario. Es el fútbol en su esencia más pura y en mi casa, como venimos haciendo con la creación de las Iniesta Academy, una herramienta que permite compartir con niños y niñas nuestra metodología del fútbol”, ha concluido.