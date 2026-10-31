Marcelo viendo el partido de su hijo en el Paulino Lorenzo de Toledo. E.E. CLM

Marcelo, exfutbolista del Real Madrid, acude a Toledo para ver jugar a su hijo en el Paulino Lorenzo

La visita del Juvenil A del Real Madrid a Toledo había despertado mucha expectación en la ciudad durante toda la semana. Pero el partido del equipo madridista, uno de los favoritos en la Youth League, no solo ha concentrado las miradas en el campo, sino también en las gradas por la presencia de toda una leyenda del club merengue, Marcelo.

El exlateral izquierdo ha acudido al Paulino Lorenzo junto a su mujer, Clarice Alves, para ver el partido del equipo en el que juega su hijo Enzo Alves, quien además es una de las principales referencias tanto de este plantel como de la selección española sub-17, país al que representa pese al origen brasileño de sus progenitores.

Hasta el ganador de cinco Champions se han acercado numerosos aficionados que no han dudado en pedirle autógrafos y fotografías.

En lo meramente deportivo, el Real Madrid se ha impuesto con contundencia al equipo toledano por un resultado final de 0-5 gracias al doblete de Santamaría y los tantos de Castellón, Luis Paulo y Adri Pérez.

Este partido también ha tenido un componente emocional bastante importante por el terrible accidente ferroviario que a poco más de 50 kilómetros de allí costó la vida de 69 personas el pasado miércoles.

Al comienzo del choque, los dos equipos han guardado un respetuoso minuto de silencio y los futbolistas también han portado un brazalete negro en señal de luto.