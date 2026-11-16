Parte del público del II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte, celebrado en 2025. Javier Longobardo

Los días 23 y 24 de noviembre se celebrará el III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha. Distintos expertos protagonizarán ponencias, mesas redondas y talleres prácticos sobre entrenamiento, educación, salud y rendimiento deportivo.

Alcázar de San Juan volverá a convertirse en el epicentro internacional del deporte y la investigación científica

Alcázar de San Juan se convertirá los próximos días 23 y 24 de noviembre en un gran foro de debate y conocimiento deportivo. La Residencia para Deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) abrirá sus puertas para acoger a los participantes y ponentes del III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte.

El congreso, organizado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, llega con la vocación de acercar la investigación científica y la práctica real, sirviendo como puente de conexión entre docentes, entrenadores, investigadores, profesionales en activo y estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Durante dos jornadas se celebrarán ponencias magistrales, mesas redondas y talleres prácticos enfocados en dar respuesta a los grandes desafíos del sector: el rendimiento, la promoción de la salud, la nutrición, la educación física y la empleabilidad.

Cartel del congreso. JCCM

El programa arrancará el lunes 23 por la tarde poniendo el foco en un aspecto fundamental para el éxito competitivo: el liderazgo y la gestión del vestuario. Este primer bloque, orientado especialmente a entrenadores, coordinadores de cantera y directivos, desgranará las claves de la comunicación, la confianza y la resolución de conflictos.

Para ello, la jornada contará con voces de primer nivel. Mauro Sánchez Sánchez abrirá el debate abordando la educación integral a través del deporte. A continuación, Francisco Javier Márquez-Villarejo compartirá su experiencia con la ponencia "De 0 puntos a Asobal", mientras que David Aznar Chicharro explicará los secretos detrás de la construcción de un equipo campeón del mundo.

María Ruiz de Oña profundizará en la psicología grupal como herramienta de cohesión, y el bloque culminará con una mesa redonda sobre la gestión en la élite deportiva que sumará la participación de Sergio Lorenzo Jiménez Saiz.

Vídeo promocional del III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte

La mañana del martes 24 virará hacia el ámbito educativo. El objetivo de este segundo bloque es dotar de herramientas prácticas y actualizadas tanto al profesorado en activo como a los futuros docentes de Educación Física.

A través de talleres dinámicos dirigidos por Yessica Segovia Domínguez, José A. Julián Clemente y Raquel Hernández García, se abordará cómo trabajar la fuerza y la resistencia mediante juegos de alta intensidad, enseñando al mismo tiempo al alumnado a autorregular su esfuerzo físico.

La sesión matinal se cerrará con una mirada al futuro de la mano de Carlos Balsalobre, quien mostrará cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse de manera efectiva a la evaluación y el control del rendimiento físico.

Deporte popular

El último tramo del III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte, programado para la tarde del martes 24, estará dedicado a los retos que afrontan los deportistas populares, los clubes y los entrenadores de deportes de resistencia.

Javier Fernández Alba desgranará las claves para preparar con éxito una marcha cicloturista, mientras que Antonio Serrano Sánchez se centrará en la exigente planificación que requiere una maratón. Por su parte, Bea Porto Carnicero subrayará el papel crucial que juega el entrenamiento de fuerza en las disciplinas de larga duración.

Como broche final a dos días de intenso intercambio de conocimientos, el congreso clausurará sus puertas con la mesa redonda "Vidas en el Deporte — Excelencia y Sacrificio".

Bajo la moderación de David García Sánchez, los reconocidos atletas Gemma Arenas Alcázar y Agustín Luján Maldonado compartirán en primera persona sus vivencias, cerrando un evento que busca integrar todas las dimensiones del deporte en un único espacio formativo.

Programa completo

Más información: https://deportes.castillalamancha.es/iii-congreso-internacional-deactividad-fisica-y-deporte

Inscripción para docentes en activo en Castilla-La Mancha: https://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/iiicongreso-de-actividad-fisica-y-deporte/bbdbca73-ce3f-4eb8-a80f-4b0531e5d3c9

Inscripción para no docentes en activo en Castilla-La Mancha: https://luma.com/jwdp1qzb