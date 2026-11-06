Lozano rompe relaciones con la Federación de Atletismo con un mensaje de WhatsApp por la Maratón Imperial de Toledo

Con un mensaje de WhatsApp y no con las mejores formas. Así ha roto relaciones el concejal de Deportes de Toledo, Rubén Lozano, con la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha. La causa, la negativa a homologar el circuito de la I Maratón Imperial que se celebrará el próximo 15 de noviembre, domingo.

El delegado de la federación en la provincia de Toledo, José Antonio Saldaña, ha lamentado que el portazo definitivo del concejal a la institución deportiva que representa haya sido con un mensaje. "Entendemos que no quiera homologar el circuito, pero que no diga que lo va a hacer", explica el representante de la federación.

Como mantienen desde la entidad deportiva, el reglamento oficial de la I Maratón Imperial de Toledo recogía que la prueba contaría con homologación. "No digas que lo vas a homologar, lo anuncias y no lo haces", reitera.

Según la federación, Lozano "no entiende que es compatible una maratón popular con un circuito homologado, cuando la élite atrae a la masa". En este punto, Saldaña comparte que la prueba puede enfocarse "al turismo y a las pernoctaciones del fin de semana" y también a los atletas federados. "Valencia ha relanzado su maratón atendiendo a estas dos vertientes", asegura.

"Lo que percibimos es que no cree en el deporte federado, él viene de lo popular y es su apuesta, nos lo ha demostrado desde que llegó a la Concejalía", lamentan desde la federación, al igual que el silencio que Lozano mantiene como respuesta a cada correo electrónico que, aseguran, le han enviado en estos ya casi cuatro años de legislatura.

En esta línea, Saldaña no espera un cambio de actitud del responsable municipal de Deportes. "No hay voluntad por su parte", reitera ante una relación rota este jueves por WhatsApp cuando Lozano leyó la nota de prensa remitida por la federación sobre la homologación de la prueba deportiva que reunirá a más de 3.000 corredores de hasta 20 nacionalidades.

El comunicado de la federación

En el comunicado, la federación solicita formalmente al Consistorio la rectificación inmediata del reglamento de la I Maratón Imperial y denuncia que la prueba no está homologada ni figura en el calendario nacional, pese a que el reglamento de inscripción incluye referencias expresas a la propia entidad y a servicios que corresponden a las competiciones oficiales.

Lo más preocupante es que, según relata la Federación, el Ayuntamiento tuvo varias oportunidades para solucionar esta situación. Ya en febrero de 2026 se remitió al concejal Rubén Lozano toda la documentación necesaria para iniciar los trámites de homologación, sin recibir respuesta.

En septiembre se volvió a trasladar la información, nuevamente sin resultado. Una falta de interlocución y de iniciativa que plantea a la federación serias dudas sobre la planificación y la responsabilidad con la que se está gestionando un acontecimiento deportivo de esta relevancia para Toledo.

Los principales perjudicados de esta situación, como mantienen desde la entidad deportiva, son los corredores, que pueden haberse inscrito en la Maratón de Toledo confiando en la información recogida en su reglamento y en la posibilidad de conseguir una marca oficial, incluso con vistas a clasificarse para el Campeonato de España.

Un reglamento contradictorio

La federación advierte, además, de que el reglamento sigue presentando el circuito como homologado, por lo que exige que se rectifique una información que puede generar confusión y atribuir a la carrera unas garantías que actualmente no tiene.

Asimismo, Saldaña ha comentado que es contradictorio que Toledo, después de haber sido distinguida como Ciudad Europea del Deporte 2025, no haya aprovechado la oportunidad para fortalecer su calendario atlético mediante la colaboración con las estructuras federativas.

Mientras tanto, otras localidades de Castilla-La Mancha, como Talavera de la Reina, Ciudad Real, Albacete, Daimiel o Guadalajara, apuestan por pruebas homologadas, "Toledo parece haber dejado pasar una oportunidad por una gestión que la federación considera mejorable".