3-1 | El Socuéllamos cae en Melilla y sigue sin ganar

El Socuéllamos llegaba a Melilla con la intención de buscar la primera victoria de la temporada y hacer buenos los últimos empates cosechados en liga.

El partido no empezaba muy bien para los de Josico, las primeras ocasiones fueron para el equipo melillense, Fran Núñez, José Antonio, Lucas Ligio y Amez probaron fortuna pero sus ocasiones no se materializaron. En el minuto 25 de partido llegó el penalti favorable al Melilla, Quintana cometió la pena máxima y Andrés Mohedano no falló desde los once metros y adelantó al equipo norteafricano. Tuvo ocasiones el Melilla para hacer el 2-0 pero Diego Nieves, el mejor del Socuéllamos, evitó con un doble paradón que el Melilla ampliara diferencias tras disparos de Iker Hernández y Fran Núñez.

Poco antes del descanso, llegó el empate del Socuéllamos, primero avisó Homet con una clara ocasión para el equipo socuellamino y poco después, un centro de Alberto Escudero fue rematado en el segundo palo por Nacho Huertas poniendo la igualada en el encuentro.

Tras el descanso, el partido pudo decantarse para cualquier equipo, Fran Núñez estuvo a punto de hacer el 2-1, pero el Socuéllamos gozó de grandes ocasiones por medio de Alberto Escudero, luego una muy clara ocasión de Daniel Homet que salió rozando el palo y luego otro posterior disparo desde fuera del área de Ali Diakité. Perdonó el conjunto ciudadrealeño y a cinco minutos del final, un centro de David Amez y un remate posterior de Chabboura pusieron el 2-1 para el Melilla. Ya en la última jugada del partido y tras un error del Socuéllamos en el saque de una falta, Fran Núñez a la contra hacía el 3-1 final.

