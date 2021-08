Sandra Sánchez ha tocado el cielo con los dedos. En el Nippon Budokan, el templo mundial del karate, la talaverana ha demostrado por qué está considerada la mejor karateca de la historia derrotando a la japonesa Kiyou Shimizu en la final olímpica y trayéndose una medalla de oro para Castilla-La Mancha.

Con una actuación imponente, la gloria ha llegado para Sandra con una ejecución perfecta del kata Chatanyara Kushanku que le valía una puntuación de 28,06 puntos por 27,88 de la nipona.

Desde su salida al tatami, se vio a una Sandra dispuesta a no dejar pasar una oportunidad histórica. En cada movimiento volvió a encontrar el equilibrio perfecto entre técnica y fuerza logrando una actuación prácticamente perfecta que Shimizu no pudo superar en otro duelo histórico entre las dos mejores del mundo. Como ocurriera en el Campeonato del Mundo de Madrid de 2018, la castellano-manchega no se dejó sorprender.

Mientras, a miles de kilómetros de Tokio, toda Talavera estaba pendiente del televisor y estallaba de alegría cuando los jueces señalaban a Sandra Sánchez como ganadora del campeonato y acreedora de la primera medalla de oro de la historia de este deporte en unos Juegos Olímpicos.

Felicitaciones

Tras la conquista de la presea, las felicitaciones no han tardado en llegar. El presidente castellano-manchego Emiliano García-Page utilizaba su cuenta de Twitter para felicitar a Sandra Sánchez, por lograr la medalla de oro en kata y ser "medalla de orgullo para nuestra región."

"Un símbolo de esfuerzo y trabajo. Mi más sincera enhorabuena," sentenciaba el regidor.

