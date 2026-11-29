Un alumno de Castilla-La Mancha lleva más de dos meses sin recibir clases porque la Junta no encuentra profesor

Un alumno de 15 años de Cobisa (Toledo) lleva dos meses y medio sin clases a la espera de que la Junta le proporcione un profesor de atención educativa domiciliaria, un servicio que necesita por problemas de salud que le impiden acudir al instituto.

Su madre, Montse García, denuncia que, pese a haber solicitado este servicio en septiembre, la familia sigue sin una solución porque, según le trasladan desde Educación de Castilla-La Mancha, "no hay profesores suficientes para el servicio".

La situación preocupa especialmente a la familia porque el menor está a punto de terminar el primer trimestre sin haber recibido ninguna clase ni haber realizado un solo examen. "Ahora va a terminar el trimestre, en diciembre, y no ha hecho ni un solo examen. No ha dado una sola clase", lamenta Montse en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El adolescente tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar a la capacidad de mantener la atención, controlar los impulsos y regular la actividad.

Además, sufre episodios de ansiedad cuando intenta acudir al centro educativo y padece migrañas crónicas. Ante estas dificultades, la psicóloga de Salud Mental Infanto-Juvenil de la Seguridad Social elaboró un informe en el que recomendaba que recibiera atención educativa en su domicilio.

La familia presentó el documento para solicitar este servicio el pasado 1 de septiembre en el instituto Carlos III, donde estudia el adolescente. Desde entonces, asegura Montse, no han recibido noticias sobre cuándo podrá incorporarse el profesor.

Las clases domiciliarias las gestionan los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Están dirigidas a alumnos que, por motivos de salud, no pueden acudir a su centro educativo durante más de 20 días lectivos y permiten que puedan continuar con su formación desde casa.

Sin embargo, la respuesta que ha obtenido al ponerse en contacto con Educación es que "no hay docentes disponibles y que tendrá que esperar a que alguno deje de prestar el servicio o a que se amplíe el número de profesionales". Mientras tanto, el alumno "continúa en casa sin poder seguir el ritmo académico de sus compañeros".

Situación que se repite

No es la primera vez que esta familia se enfrenta a un problema similar. Durante el curso 2025-2026 también tuvieron que solicitar la atención educativa domiciliaria para el adolescente. En aquella ocasión, presentaron la documentación en noviembre y las clases no comenzaron hasta enero, por lo que el menor permaneció dos meses sin recibir esta formación.

Sin embargo, una vez que se puso en marcha el servicio, la experiencia fue positiva. Dos profesoras acudían al domicilio y, cuando alguna no podía hacerlo, se coordinaban con la familia para enviarle tareas y mantener el seguimiento.

"El niño estuvo muy bien con las clases domiciliarias, aprobó todo y estaba muy motivado", recuerda su madre. El adolescente consiguió recuperar las materias y superar el curso, algo que reforzó su confianza después de una etapa complicada.

Por eso, este año esperaban que la atención pudiera comenzar antes. De hecho, según explica Montse, la doctora ya había recomendado en junio que volviera a recibir clases en casa y que se valorase su evolución durante el nuevo curso.

Pero, a punto de terminar noviembre, la situación sigue sin resolverse. La madre lamenta que, a diferencia del año pasado, tampoco reciben información sobre cuándo podrán disponer de un docente. La única diferencia que ha observado es que ahora las ausencias del menor en el instituto están justificadas.

"Falta de apoyos"

La madre también pone el foco en las dificultades que, a su juicio, ha encontrado su hijo para disponer de los apoyos y las adaptaciones que necesita a lo largo de su etapa educativa.

Explica que desde Primaria ha contado con algunas horas de refuerzo, aunque considera que han sido insuficientes. Incluso recuerda que esos apoyos llegaron a retirarse cuando el alumno mejoró sus resultados, porque otros estudiantes también los necesitaban.

"A mí me han llegado a decir que no estaba tan mal, que había otros peores", afirma. Montse considera que las necesidades educativas de su hijo también deben tenerse en cuenta, independientemente de que otros alumnos puedan necesitar apoyos adicionales.

Según relata, la presión acumulada durante los últimos cursos terminó afectando a su estado anímico. La familia acudió a profesionales de la psicología y, tras una etapa en la que llegó a presentar síntomas depresivos, la atención domiciliaria del curso pasado permitió que comenzara a recuperar la motivación.

Ahora teme que la falta de clases vuelva a perjudicar esa evolución y que el alumno tenga que afrontar otra vez la recuperación de los contenidos cuando finalmente se incorpore un profesor.

Su petición es que la atención educativa domiciliaria pueda ponerse en marcha cuanto antes para que su hijo no siga perdiendo semanas de formación. "Yo lo único que pido es que sea como los demás, que tenga sus clases", concluye.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para conocer el número de solicitudes de atención educativa domiciliaria pendientes de asignación y la disponibilidad de profesores para prestar este servicio. Hasta el momento, este medio continúa a la espera de una respuesta por parte de la Consejería.