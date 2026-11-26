Representantes institucionales, docentes y familias se unen en Toledo por la inclusión: "La educación debe adaptarse"

Toledo ha celebrado este jueves el II Congreso Internacional de Educación Inclusiva, organizado por el movimiento asociativo Plena inclusión España junto a su federación de Castilla-La Mancha. Un encuentro que se celebra durante los días 26 y 27 de noviembre en dos espacios: el Auditorio del Palacio de Congresos de Eurocaja Rural y el IES María Pacheco.

En la cita participan especialistas e investigadores de distintos ámbitos, representantes de universidades y administraciones públicas, profesionales de la educación, familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha sido la encargada de inaugurar el Congreso, defendiendo que "el sistema educativo debe adaptarse a las personas, no al revés".

"La educación inclusiva no es una concesión ni un gesto de buena voluntad, es un derecho universal que no puede depender de las dificultades que encontramos en nuestro camino. Su accesibilidad nos concierne a todos", ha indicado.

Tolón también ha destacado la importancia de garantizar que todo el alumnado pueda acceder a una educación en igualdad de condiciones. "No basta con compartir un aula ni con estar escolarizado si no se dispone de las oportunidades necesarias para aprender. No es suficiente con acudir cada mañana al colegio si no se puede participar plenamente en su actividad", ha explicado.

Por ello, ha puesto el foco en los recursos educativos, la accesibilidad universal, la prevención de la segregación escolar y el papel de los centros de educación especial como centros de referencia y apoyo a los ordinarios.

Para la ministra, la inclusión no se limita a una etapa educativa, sino que "debe extenderse a la capacitación del profesorado, a la Universidad, a la Formación Profesional, a la participación de las familias, a la transformación de los centros y a la transición a la vida adulta".

"Una escuela que incluye es una escuela que educa mejor, una sociedad que reconoce las capacidades de todas las personas es una sociedad más justa, abierta y cohesionada", ha sentenciado.

Igualdad de oportunidades

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado este congreso como un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y colaboración para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades.

Y ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la inclusión educativa.

El consejero ha agradecido a Plena inclusión España y a Plena inclusión Castilla-La Mancha la organización de este encuentro, así como el trabajo que desarrollan a diario las entidades del movimiento asociativo, los profesionales de la educación y las familias para construir una sociedad más justa, accesible e inclusiva.

"Una sociedad justa"

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha defendido la necesidad de apostar por un modelo educativo inclusivo, atendiendo siempre a las circunstancias y necesidades individuales de cada alumno y al criterio de los profesionales.

"Apostar por una educación inclusiva es enriquecedor para todas las partes. Una sociedad que pelea por una educación inclusiva es una sociedad más justa", ha indicado.

"Nadie al margen"

Por último, el presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López, ha deseado como anfitrión un feliz Congreso a todas las personas asistentes.

Y ha puesto en valor la idea de que "no puede existir desarrollo económico sin desarrollo social". "El progreso colectivo solo es posible si nadie se queda al margen", ha explicado.

Programación

El programa del Congreso aborda algunos de los principales desafíos para transformar la educación como el acceso a la universidad y a la Formación Profesional, la participación de las familias, la transición a la vida adulta, la personalización del aprendizaje y la transformación de los centros educativos.

Mediante ponencias, mesas de diálogo y experiencias inspiradoras, las intervenciones buscan favorecer el intercambio de conocimientos y trasladar propuestas concretas a los distintos agentes implicados en la educación.

La primera jornada incluye además un espacio para abordar las políticas públicas y los compromisos necesarios para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva, en un momento especialmente relevante para el desarrollo de nuevas estrategias y medidas que garanticen el derecho a la educación de todo el alumnado.