La Junta destinará 100 millones para modernizar la UCLM: estas son las nuevas infraestructuras que se construirán hasta 2030

El Gobierno de Castilla-La Mancha movilizará 100 millones de euros durante los próximos cuatro años para modernizar las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), mejorar la eficiencia energética de sus campus y desarrollar nuevas infraestructuras universitarias.

El objetivo es adaptar los espacios docentes y ampliar la capacidad de la universidad pública para responder a las necesidades formativas de la región. Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha dado cuenta de los acuerdos adoptados.

La inversión se articulará a través de un nuevo Plan de Infraestructuras de la UCLM que dará continuidad a las actuaciones pendientes del anterior convenio, con el compromiso de que no se pierda ninguna de las inversiones previas.

La mayor partida, de 64,9 millones de euros, se destinará a la rehabilitación y mejora de los edificios universitarios, la eficiencia energética y la implantación de energías renovables. También permitirá adecuar los espacios docentes de los campus de Ciudad Real, Toledo y Albacete para facilitar la incorporación de nuevas titulaciones.

Otros 32,5 millones de euros se dedicarán a desarrollar nuevas infraestructuras universitarias. Entre los proyectos incluidos en este apartado destacan el Campus Biosanitario de Albacete, el Campus de Cuenca y la futura Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.

El plan reserva, además, 1,7 millones de euros para el mantenimiento y la reparación de las instalaciones que ya están en funcionamiento. Padilla ha reivindicado el compromiso del Gobierno regional con la universidad pública y su papel para responder a las necesidades formativas de Castilla-La Mancha, así como para impulsar la transferencia de conocimiento.

La nueva Ley de FP

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha del proyecto de Ley de Formación Profesional, después de recibir el dictamen favorable del Consejo Consultivo.

La futura norma contará con una inversión prevista de 1.366 millones de euros hasta 2030 y establecerá un marco normativo propio para integrar la formación profesional del ámbito educativo y la vinculada al empleo.

Entre sus principales objetivos figura reforzar la conexión de la FP con las empresas y las necesidades del tejido productivo regional. Para ello, contempla la creación de un sistema único e integrado de Formación Profesional, el impulso de la modalidad dual y la constitución de una red regional de centros especializados.

También se reforzará la orientación profesional a lo largo de toda la vida y se facilitará el reconocimiento y la acreditación de las competencias adquiridas mediante la experiencia laboral. De esta forma, los trabajadores podrán acreditar sus conocimientos para mejorar su especialización, actualizar su formación o reorientar su trayectoria hacia otros sectores.