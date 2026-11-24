"Si quiere tus contraseñas y controlar tu móvil, no es amor": la advertencia a los jóvenes ante el mito del amor romántico

¿Es amor que tu pareja quiera saber dónde estás en todo momento? ¿Que te pida las contraseñas del móvil o controle con quién hablas? ¿Que tengas que renunciar a parte de tu independencia para mantener una relación? Estas son algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en Ciudad Real durante una jornada dirigida a los jóvenes para desmontar los mitos del amor romántico y prevenir la violencia machista desde sus primeras manifestaciones.

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) ha celebrado en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) la jornada 'Más allá de la media naranja: identidad, autonomía y relaciones igualitarias', una iniciativa enmarcada en los actos del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El encuentro ha contado con la participación de estudiantes de la asignatura 'Ética y Valores Cívicos' y ha puesto el foco en la importancia de aprender a identificar comportamientos tóxicos desde la juventud, también aquellos que se producen a través de los teléfonos móviles y las plataformas digitales.

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha lanzado un mensaje directo a los asistentes. "Cuando una persona quiere controlar tu teléfono y tus contraseñas no es amor". Según ha defendido, las relaciones deben construirse sobre la igualdad, la independencia, el respeto y la libertad, sin que una persona tenga que renunciar a su identidad para estar con otra.

Quintanilla también ha agradecido a la Facultad de Letras su colaboración por tercer año consecutivo y ha destacado el papel de los jóvenes y del ámbito universitario en la prevención de la violencia machista.

El mito de la media naranja

La jornada ha contado con una ponencia de la divulgadora y periodista Tatiana Rodríguez de la Paz, titulada 'Los mitos de la media naranja'. Durante su intervención, ha abordado cómo determinadas ideas tradicionales sobre el amor romántico pueden condicionar la identidad personal y limitar la autonomía individual.

La reflexión ha girado en torno a la necesidad de abandonar los modelos de pareja basados en la dependencia y construir vínculos afectivos saludables, donde el respeto mutuo y la igualdad sean fundamentales.

También ha participado la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo, quien ha defendido la importancia de establecer relaciones que sumen y no resten, "donde nadie quite el brillo propio a otra persona".

Detrás de una pantalla

Uno de los objetivos principales del encuentro ha sido alertar sobre las nuevas formas de violencia que pueden aparecer en el entorno digital. El control del teléfono, las contraseñas o las comunicaciones personales son algunas de las conductas sobre las que se ha invitado a reflexionar a los estudiantes.

La actividad ha permitido abordar herramientas de análisis crítico para reconocer estas dinámicas y tomar conciencia de la importancia de prevenirlas desde las primeras relaciones afectivas.

Desde la Facultad de Letras, el profesor doctor del área de Filosofía José Manuel Sánchez ha agradecido a AFAMMER la organización de esta jornada por tercer año consecutivo y ha explicado que la iniciativa está vinculada a los contenidos de las asignaturas que imparte al alumnado de Lenguas Modernas y Valores Éticos.

Por su parte, el decano en funciones, Álvaro Notario Sánchez, ha destacado el carácter abierto e inclusivo de la facultad.

La jornada, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real y la colaboración de la UCLM, forma parte del trabajo que AFAMMER desarrolla para promover la igualdad de oportunidades y prevenir la violencia contra las mujeres, especialmente en el medio rural.

Un mensaje que la asociación ha querido trasladar también a las nuevas generaciones: el amor no debe confundirse con el control, la dependencia ni la renuncia a la propia libertad.