El sindicato independiente ANPE acaba de presentar la memoria del defensor del profesor. Imagen generada con IA

La ansiedad golpea al profesorado: el 74,5 % de los docentes que piden ayuda en la región sufre este problema

El malestar emocional del profesorado se ha convertido en una de las principales señales de alarma de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha. Así lo refleja la memoria del Servicio del Defensor del Profesor de ANPE correspondiente al curso 2025-2026.

El sindicato independiente constata que el 74,5 % de los docentes atendidos presenta síntomas de ansiedad y que las bajas laborales se han más que duplicado respecto al curso anterior.

En concreto, el servicio ha atendido 137 actuaciones en Castilla-La Mancha, frente a las 118 registradas en el curso 2024-2025, lo que supone un incremento del 16,1 %.

De los casos analizados, 102 corresponden a docentes que presentan ansiedad, mientras que 28 han necesitado una baja laboral, frente a las 11 del curso anterior. Además, se han registrado seis casos de depresión y únicamente un registro de tranquilidad.

Estos datos, que corresponden exclusivamente al profesorado que ha acudido al servicio y no pueden extrapolarse al conjunto de los docentes de la región, evidencian el impacto que los conflictos de convivencia y las situaciones de desprotección pueden tener sobre la salud emocional y profesional del profesorado.

Agresión y falsas acusaciones

La memoria de ANPE recoge una amplia variedad de conflictos que afectan al ejercicio de la docencia. Entre los problemas relacionados con el alumnado destacan las faltas de respeto al profesorado, con 37 registros, seguidas de las dificultades para impartir clase, con 29. También se contabilizan 23 agresiones de alumnos a profesores, 18 amenazas y 14 falsas acusaciones.

La conflictividad también está presente en la relación con las familias. En este ámbito, las falsas acusaciones encabezan los registros, con 39 casos, seguidas de las faltas de respeto, con 33. La estadística recoge asimismo nueve situaciones de acoso, nueve agresiones físicas al profesorado y cinco casos de presión para modificar calificaciones.

A estos problemas se suman otros conflictos relacionados con compañeros, equipos directivos, la Administración o la Inspección, que acumulan 33 registros, además de cuatro casos vinculados a expedientes disciplinarios.

ANPE advierte de que estas situaciones no son excluyentes, por lo que una misma actuación puede incluir varias incidencias. En conjunto, reflejan una realidad compleja en la que confluyen problemas de convivencia, presión sobre las decisiones pedagógicas y dificultades para desarrollar la actividad docente con normalidad.

Una señal de alarma

Uno de los aspectos más preocupantes de la memoria es la evolución de los indicadores relacionados con el estado anímico del profesorado atendido.

Los registros de ansiedad han pasado de 72 a 102 en un solo curso, mientras que las bajas laborales han aumentado de 11 a 28.

Sobre estas líneas, representantes de ANPE en Castilla-La Mancha en rueda de prensa. ANPE

Para ANPE, estas cifras ponen de manifiesto que el desgaste emocional del profesorado no puede abordarse como una responsabilidad exclusivamente individual.

La ansiedad, el agotamiento y la necesidad de causar baja requieren medidas de prevención, atención psicológica y protección efectiva en los centros educativos.

Más protección y respaldo

Entre las principales conclusiones de la memoria, ANPE considera imprescindible pasar de las declaraciones de apoyo al profesorado a medidas concretas que garanticen su protección y el reconocimiento de su autoridad pedagógica.

El sindicato reclama una actualización de la normativa de convivencia y autoridad del profesorado, protocolos eficaces de actuación ante agresiones, amenazas y situaciones de acoso, así como asistencia jurídica y psicológica para los docentes afectados.

También plantea reducir la burocracia, adecuar las ratios, reforzar los recursos personales para atender a la diversidad y mejorar los mecanismos de prevención y resolución de conflictos.

Por último, desde el sindicato independiente insisten en que ningún docente "debe afrontar en solitario una situación de violencia, acoso, amenaza o indefensión".

Y añaden que la protección del profesorado "es también una garantía para la convivencia escolar, la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de la escuela pública".