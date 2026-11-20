El acto con motivo del Día de la Enseñanza ha contado con el presidente García-Page. Ángela Pulido Díaz

Page exige un pacto educativo con financiación tras las elecciones generales del 29-N: "Hay que predicar y dar trigo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado el papel de la educación pública como uno de los principales pilares del sistema de bienestar y ha reclamado que cualquier futuro pacto educativo en España vaya acompañado de una financiación suficiente.

"Mejor pacto que ley de unos contra otros, eso es un desastre", ha afirmado durante su intervención en el acto institucional del Día de la Enseñanza, celebrado en Toledo, donde el Gobierno regional ha entregado sus reconocimientos a centros educativos, docentes, alumnos, personal de administración y servicios y entidades.

García-Page ha defendido el modelo educativo de Castilla-La Mancha y ha expresado su orgullo por ser "la región donde hay más porcentaje de educación pública de todo el sistema educativo español".

En este sentido, ha destacado el esfuerzo presupuestario realizado durante la última década, periodo en el que, según ha señalado, la inversión en educación ha aumentado un 84 % porque "en esta tierra hay voluntad".

El presidente autonómico ha insistido en que los recursos destinados a los servicios públicos proceden del esfuerzo de los ciudadanos y ha defendido la importancia de los impuestos para sostener la sanidad, la educación y la dependencia.

"Para poder avanzar entre todos hay que pagar, hay que contribuir", ha señalado, antes de asegurar que se alegra cada vez que inaugura una empresa porque supone una nueva fuente de ingresos para financiar hospitales, institutos, colegios y universidades.

En esta línea, ha advertido de que las decisiones políticas que comprometen gastos sin garantizar su financiación perjudican a los ciudadanos. "Hay que ser muy serios en la gestión y en el trabajo", ha subrayado.

Entrega de reconocimientos en el Día de la Enseñanza que se ha celebrado en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Un pacto educativo estable

Durante su intervención, García-Page también ha hecho referencia al debate sobre el futuro de la legislación educativa en España ante la apertura de una nueva etapa política tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El presidente castellanomanchego ha reclamado que las posibles reformas educativas no dependan de los cambios de Gobierno y ha defendido la necesidad de alcanzar un modelo compatible con las distintas sensibilidades políticas y sociales.

"Que vengan unos y cambien la ley, que vengan otros y lo mismo, eso es un desastre", ha advertido, para apostar por un acuerdo que proporcione estabilidad al sistema educativo.

Sin embargo, ha insistido en que la financiación debe ocupar un lugar prioritario en cualquier negociación. "Lo que hay que hacer es predicar y dar trigo", ha señalado, además de reclamar que los compromisos adquiridos se reflejen posteriormente en los presupuestos.

Así, ha asegurado que Castilla-La Mancha mantendrá la educación, la investigación y las universidades entre sus prioridades presupuestarias. "Aquí nunca va a faltar para educación, para investigación, para universidades", ha afirmado.

El papel de la escuela

Más allá de la financiación, García-Page ha defendido que la educación no puede limitarse a preparar a los alumnos para incorporarse al mercado laboral, especialmente en un momento de profunda transformación tecnológica.

Aunque ha reconocido la importancia de formar buenos profesionales y ha destacado el desarrollo de la Formación Profesional en Castilla-La Mancha, ha considerado que la escuela debe cumplir una función social mucho más amplia.

"Hay que formar para la vida", ha reiterado, no sin antes poner el acento en el papel de los docentes frente a una sociedad cada vez más digitalizada.

La portavoz regional, el consejero de Educación, el presidente de las Cortes y el presidente autonómico, hoy, en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha alertado de que la sociedad tecnológica puede resultar "enormemente fría" e "insensible" y ha reivindicado la escuela como un entorno de acogida, además de destacar la inclusión y la ayuda mutua como elementos fundamentales del modelo educativo. "A mí me llena de orgullo personal que los centros educativos sean centros de ayuda, de ayuda mutua", ha señalado.

Igualdad de oportunidades

También ha defendido que la escuela debe preservar la igualdad de oportunidades y permitir que cualquier persona pueda progresar independientemente de su situación de partida. "El que parte desde cero puede llegar alto, porque nos ayudamos", ha afirmado.

García-Page ha cerrado su intervención con una recomendación de cara al 29-N, "hay que ejercer el derecho al voto como expresión de la capacidad de decidir".

"Lo importante es que al final hay valores comunes de derechas, de izquierdas, de quien no piense en nada o de quien sea agnóstico", ha afirmado, para insistir en que la educación debe ser el espacio donde se transmitan "la solidaridad, la empatía y la igualdad".