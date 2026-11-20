Docentes, educadoras infantiles y personal ATE protestan en Toledo el Día de la Enseñanza: "Hay muy poco que celebrar"

El acto institucional del Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha, celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural de Toledo, se ha transformado en un escenario de reivindicación laboral.

Docentes, trabajadores del colectivo de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y educadores de la Asociación Profesional de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha se han concentrado desde primera hora en la avenida Coronel Baeza para exigir al Gobierno regional su reconocimiento profesional, contratos dignos y estables y más recursos.

Los manifestantes han denunciado que la realidad de las aulas dista mucho de la imagen institucional del acto. "Llevamos varios cursos denunciando que hay muy poco que celebrar en la enseñanza en Castilla-La Mancha", ha lamentado el presidente regional de Educación de CSIF, Juan Luis Martínez Merchante.

Presidente regional de Educación de CSIF, Juan Luis Martínez Merchante. Ángela Pulido Díaz

Huelga docente: 9 de diciembre

Entre las exigencias del profesorado figuran la subida del complemento autonómico para recuperar poder adquisitivo, el abono del sexto sexenio y el pago de tutorías y cargos; además de un plan de reducción lectiva y jubilación anticipada para mayores de 55 años.

Merchante también ha reclamado el pago del verano a los interinos tras cinco meses y medio de empleo cotizado: "Los interinos de Castilla-La Mancha son los peor tratados de toda España y se puede afirmar con rotundidad".

El dirigente sindical ha calificado como "catástrofe" el Plan de Educación Inclusiva aprobado recientemente por el Ministerio con el voto favorable de Castilla-La Mancha, ya que "supondrá trasladar a unos 1.500 alumnos de educación especial a centros ordinarios". Ante este escenario, CSIF mantiene la huelga para el profesorado de la educación pública regional convocada para el próximo 9 de diciembre.

Colectivo de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) congregado. Ángela Pulido Díaz

35 horas para los ATE

El colectivo de Auxiliares Técnicos Educativos, respaldado por CCOO, STAS-CLM y CSIF junto a comités de empresa de la comunidad autónoma, ha centrado sus demandas en acabar con la parcialidad laboral. Exigen la ampliación a 35 horas semanales para toda la plantilla, dado que "actualmente 360 plazas tienen contratos de 30 horas".

Así lo ha subrayado el responsable de Personal Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO regional, Ángel Cazalilla, quien ha añadido que revertir esta situación es "perfectamente asumible" para la Junta.

Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa de Educación de Toledo y representante de STAS-CLM, Pasión Pérez Molina, ha advertido que la "inclusión no puede quedarse a medias" y ha criticado la falta de ordenanzas, los contratos fijos discontinuos del personal de cocina y la falta de mantenimiento de las escuelas infantiles.

Educadoras infantiles congregadas este viernes en la Avenida Coronel Baeza. Ángela Pulido Díaz

"No guardamos, educamos"

También se ha dejado notar el personal de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que ha rebautizado la jornada como el día de los "antipremios de la educación". Sus reivindicaciones se han centrado en que siguen sin ser reconocidas como docentes pese al carácter educativo de esta etapa y han coreado consignas como "no guardamos, educamos".

Además de reclamar ese reconocimiento profesional y retributivo, han exigido una bajada de ratios de alumnos, la implantación de la pareja educativa y refuerzos en el personal de limpieza y mantenimiento de unos centros que, según advierten, se están deteriorando por falta de inversión.