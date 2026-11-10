La UCLM convocará 103 plazas de personal docente e investigador funcionario: 37 son de catedrático

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado la convocatoria de 103 plazas de personal docente e investigador funcionario. Un total de 39 corresponden a promoción interna y 64 al turno de acceso libre.

Por promoción interna, 37 plazas son de catedrático, mientras que las dos restantes corresponden a personal que ocupa puestos vinculados a servicios asistenciales de instituciones sanitarias.

Por el turno libre se convocan 61 plazas de profesor titular, una destinada a personal investigador doctor que haya superado la evaluación del programa I3 o cuente con el certificado R3 y otras dos vinculadas a servicios asistenciales sanitarios.

Así ha informado la vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional, María Antonia Herrero, que también ha informado de la autorización de la creación de tres nuevos títulos propios: el Máster de Formación Permanente en Banca Central y los títulos de Especialista en Contratación Pública y Fórmulas de Colaboración Público-Privada en el Ámbito del Deporte y en Gestión del Sector Turístico.

Además, se ha dado luz verde a las memorias de verificación del Máster Interuniversitario en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios y del Máster en Enfermería de Quirófano y Reanimación Postquirúrgica.

Más asuntos

Por otro lado, se ha acordado ampliar hasta enero de 2029 la fase piloto del programa Docencia-UCLM, que evalúa la actividad docente del profesorado conforme a las directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Y se ha ratificado una oferta de 185 plazas para la admisión temprana de estudiantes internacionales en estudios oficiales de grado durante el curso 2027-2028.

Asimismo, se ha aprobado la integración del Instituto de Resolución de Conflictos en el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional.

Entre los acuerdos adoptados figura también la autorización para crear la empresa de base tecnológica FLIGHTweaver, S.L., dedicada al desarrollo de soluciones avanzadas para la planificación y gestión de operaciones con drones.