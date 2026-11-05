ANPE estima que 120 centros de la región tendrán un docente de Infantil más en su plantilla jurídica el próximo curso

ANPE ha participado este jueves en la Mesa Sectorial de Educación en la que se han abordado las directrices para la elaboración de las plantillas jurídicas del profesorado para el curso académico 2027/2028, que contemplan la incorporación de los apoyos de Educación Infantil a los centros con seis o más unidades jurídicas de esta etapa.

Esta medida, fruto del Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE y la Consejería de Educación, permitirá que los colegios de doble línea cuenten con un docente más de Educación Infantil a tiempo completo, incorporado de forma estable a su plantilla jurídica.

Según los cálculos realizados por ANPE a partir de las plantillas jurídicas del presente curso, al menos, 120 centros educativos de Castilla-La Mancha podrían beneficiarse de esta mejora, con la siguiente distribución provincial: Albacete, 22 centros; Ciudad Real, 19 centros; Cuenca, 10 centros; Guadalajara, 20 centros; Toledo, 49 centros.

ANPE precisa que se trata de una estimación provisional, que podría experimentar pequeñas modificaciones en función de la evolución de la matrícula, el proceso de admisión y la configuración definitiva de las unidades para el próximo curso.

La incorporación de estos apoyos supone recuperar una reivindicación histórica de ANPE y permitirá mejorar la atención individualizada, la detección temprana de dificultades y la respuesta a las necesidades educativas del alumnado.

Además, su inclusión en las plantillas jurídicas contribuirá a dar estabilidad a estos puestos docentes y permitirá su provisión mediante los procedimientos correspondientes, incluido el Concurso General de Traslados, y, además, propiciará un mayor número de plazas a oposición de esta especialidad.

ANPE valora este avance como un paso importante en el refuerzo de la escuela pública y continuará trabajando para ampliar las plantillas y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.