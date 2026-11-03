La UCLM, reconocida en California por impulsar la cooperación internacional y la movilidad académica

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha sumado un nuevo reconocimiento a su trayectoria internacional. La institución académica regional ha recibido en Estados Unidos el Premio al Socio Internacional Ejemplar, un galardón que distingue su contribución a la cooperación internacional en educación superior y su apoyo a la misión global de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU).

El reconocimiento ha sido recogido por el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, Raúl Martín, durante una visita institucional a Estados Unidos, según ha informado la propia universidad en una nota de prensa.

La distinción se enmarca en los Premios a la Excelencia 2026 que concede la HACU, una organización que agrupa a universidades, instituciones y entidades comprometidas con la promoción del acceso y el éxito académico del alumnado hispano en la educación superior.

En el caso de la universidad regional, el premio pone en valor su participación en programas e iniciativas de carácter internacional que buscan fomentar la movilidad de estudiantes y personal académico, favorecer el intercambio de conocimiento y estrechar las relaciones entre instituciones universitarias de distintos países.

Un reconocimiento compartido

El vicepresidente ejecutivo de Programas y Operaciones de la HACU, David A. Ortiz, ha destacado que los premiados de esta edición representan «el compromiso, liderazgo y espíritu colaborativo» necesarios para impulsar el éxito del estudiantado y el desarrollo de la educación superior.

La UCLM comparte este reconocimiento con otras ocho personas e instituciones distinguidas en los Premios a la Excelencia 2026. Entre ellas figuran el congresista Juan Vargas, la senadora estatal Eloise Gómez Reyes, la Marymount University y el Servicio Forestal de Estados Unidos, además de otros representantes del ámbito público y privado.

La entrega de los galardones se ha celebrado durante la 40ª Conferencia Anual de la HACU, organizada en Chula Vista, California, bajo el lema '40 años defendiendo el éxito en la educación superior: un graduado a la vez'.

Con este premio, la universidad castellano-manchega ve reconocida su colaboración con una organización internacional que trabaja para ampliar las oportunidades educativas del alumnado hispano y fortalecer los vínculos entre instituciones de educación superior.