El CSD reconoce a la UCLM con uno de los premios más prestigiosos del deporte nacional

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha sido galardonada con el Trofeo Joaquín Blume en los Premios Nacionales del Deporte 2025, uno de los galardones más prestigiosos del deporte nacional.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha hecho público su fallo, reconociendo "su apuesta por facilitar la compatibilidad entre la formación universitaria y la carrera deportiva de sus estudiantes a través del programa UCLM Doble Carrera". Y ha situado a la UCLM entre las entidades e instituciones más destacadas del panorama deportivo español.

La candidatura presentada por la UCLM destacaba su capacidad para extender estas oportunidades a todos sus campus y sedes universitarias, garantizando la igualdad de acceso a los recursos deportivos y académicos con independencia del lugar donde estudie el alumnado.

Además, ponía en valor la consolidación de una política institucional estable que ha permitido reforzar la participación y los resultados deportivos de la universidad en competiciones nacionales e internacionales.

Entre los logros que le han otorgado la distinción están el crecimiento experimentado por el Programa CAD-UCLM de conciliación académica para deportistas de alto nivel y alto rendimiento, la obtención de 33 medallas en los Campeonatos de España Universitarios durante el bienio 2024-2025 y el título nacional conquistado por el equipo femenino de balonmano en los CEU 2025.

Agente vertebrador

El galardón también supone un reconocimiento al papel de la UCLM como agente vertebrador del deporte en Castilla-La Mancha, mediante acuerdos con ayuntamientos, federaciones y clubes deportivos.

"Con este premio, la UCLM ve respaldada una estrategia que concibe el deporte como una herramienta esencial para la formación integral del estudiantado y como un elemento de cohesión territorial, reforzando su posición como una de las instituciones universitarias más comprometidas con el desarrollo del deporte universitario en España", ha expresado.

El jurado ha valorado un total de 175 candidaturas y el acto oficial de entrega de los galardones se celebrará próximamente en una ceremonia presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia.