La UCLM se cuela en el ranking de las mil universidades más sostenibles del mundo: se sitúa en el puesto 21 a nivel nacional

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ha consolidado como una de las más comprometidas con el desarrollo sostenible y se ha situado en el puesto 811 de las 2.016 instituciones participantes en el ranking UI GreenMetric World University Rankings, una de las principales clasificaciones mundiales que evalúan las políticas y acciones universitarias en materia de sostenibilidad.

La institución ocupa la vigesimoprimera posición entre las universidades españolas incluidas en el estudio.

La UCLM alcanza una puntuación global de 6.202,5 puntos sobre 10.000 y destaca especialmente en el apartado de Energía y Cambio Climático, donde se sitúa en el puesto 211 a nivel mundial.

El reconocimiento valora aspectos como la implantación de energías renovables, la eficiencia energética, los edificios inteligentes, las políticas de reducción de emisiones y otras actuaciones orientadas a la transición ecológica.

El vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la UCLM, Francisco Sáez, ha valorado muy positivamente la evolución experimentada por la institución.

"Los resultados reflejan una evolución muy positiva de nuestra posición, tanto a nivel internacional como nacional. A nivel global ascendemos 314 posiciones, pasando del puesto 1.125 al 811. Esta mejora resulta especialmente significativa si tenemos en cuenta que el número de universidades evaluadas ha aumentado en 271, pasando de 1.745 a 2.016", ha explicado.

Asimismo, ha destacado la mejora en cuanto a clasificación nacional, mejorando siete posiciones y subrayando que "el incremento registrado este último año adquiere todavía más valor por el notable aumento del número de universidades incluidas en el ranking".

Proyectos, cátedras…

Por otro lado, Sáez ha recordado que la UCLM cuenta con una amplia oferta formativa en esta materia, como el Máster Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible en colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia (Polonia) y la Universidad Tecnológica de Laaperanta-Lahti (Finlandia).

Y ha vinculado los resultados a las actuaciones que, lideradas por el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras, la UCLM está impulsando en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

Además, ha destacado las inversiones y proyectos relacionados con la incorporación de energía renovable en los campus universitarios, en particular aerotermia y paneles fotovoltaicos para autoconsumo.

Por último, ha puesto en valor el papel de la UCLM como espacio de reflexión y colaboración en torno a la sostenibilidad.

"Recientemente hemos organizado, a través de la Cátedra de Economía Circular, un encuentro nacional de cátedras universitarias de sostenibilidad en el que participaron 25 cátedras procedentes de 15 universidades españolas", ha sentenciado.