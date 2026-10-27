ANPE pide una mesa sectorial para incorporar a las plantillas jurídicas docentes de apoyo de educación infantil

El sindicato ANPE ha solicitado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes la convocatoria de una mesa de negociación para concretar la incorporación de los docentes de apoyo de educación infantil a las plantillas jurídicas de los centros de doble línea, una medida comprometida en el Acuerdo de Mejoras firmado con el Gobierno regional.

Dicho acuerdo contempla la incorporación de un docente de apoyo de educación infantil en los centros que cuentan con seis unidades de esta etapa, es decir, aquellos colegios que disponen de dos líneas completas de educación infantil.

Esto supone que un centro con seis aulas de infantil contará con siete docentes en plantilla jurídica de esa etapa educativa, ha detallado el sindicato en una nota de prensa.

ANPE ha considerado "imprescindible" que la incorporación de los apoyos de se concrete en las instrucciones de confección de las plantillas jurídicas de los centros educativos.

Para ello, "es necesario abordar esta cuestión en la correspondiente mesa de negociación, con el fin de garantizar que los puestos comprometidos en el Acuerdo de Mejoras queden recogidos en dichas plantillas, que se publican anualmente en el mes de enero, y puedan incorporarse de manera efectiva y estable a los centros a partir del curso 2027-2028", ha señalado.

La recuperación de los apoyos de educación infantil constituye una reivindicación histórica de este sindicato y representa "un avance fundamental" para mejorar la calidad de la enseñanza pública en Castilla-La Mancha, ha resaltado.

A su juicio, estos profesionales desempeñan una función "esencial" en una etapa educativa en la que la atención individualizada, la detección temprana de dificultades y la respuesta a la diversidad resultan determinantes para el desarrollo del alumnado.

Según ANPE, esta medida también tendrá "un impacto positivo" en el empleo público docente, puesto que las nuevas plazas podrán ofertarse en el Concurso General de Traslados y en las correspondientes convocatorias de oposiciones, ampliando las oportunidades de acceso y estabilidad del profesorado.