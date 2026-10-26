CSIF inicia las movilizaciones "contra más de una década de recortes" en la educación de Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) iniciará este miércoles acciones de protesta en defensa de la educación pública de Castilla-La Mancha ante la "falta de avances reales en las condiciones laborales del profesorado" después de "más de una década de recortes".

La primera protesta tendrá lugar este miércoles, 28 de octubre, de 11.15 a 12.15 horas, a las puertas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en Toledo. Esta concentración abrirá un calendario de movilizaciones que se extenderá durante el mes de noviembre por las cinco provincias de la región y que culminará, en esta primera fase, con la huelga educativa convocada para el 9 de diciembre en toda Castilla-La Mancha, recuerda la central sindical en un comunicado.

El sindicato considera que "ha llegado el momento de que los docentes digan basta a una situación de recortes ya cronificados desde 2010 y derechos pendientes de recuperar; mientras otras comunidades autónomas logran avances reales o mantienen actualmente protestas como la Comunidad de Madrid con unión sindical, en Castilla-La Mancha no hay mejoras en las condiciones del profesorado".

En este sentido, CSIF reclama la recuperación del poder adquisitivo del profesorado mediante una subida del complemento autonómico docente que permita compensar la pérdida salarial acumulada y evitar que Castilla-La Mancha continúe alejándose de otras comunidades.

Además, subrayan que las mejoras retributivas de ámbito estatal, donde CSIF firmaba un incremento del 4,5% para 2027 (acumulado del 9% desde 2025), "no sustituyen la responsabilidad del Ejecutivo autonómico de actualizar las condiciones salariales de sus docentes".

Asimismo, exigen el reconocimiento económico de las tutorías, coordinaciones, jefaturas y demás responsabilidades que asume el profesorado, así como el reconocimiento del sexto sexenio.

Interinos

Otro de los grandes ejes es el profesorado interino. En este apartado, CSIF demanda el cobro íntegro del verano tras cinco meses y medio trabajados, el abono proporcional para periodos inferiores, la continuidad de las sustituciones después de las vacaciones y un sistema de adjudicación de destinos verdaderamente a la carta.

También consideran preciso abordar la reducción efectiva de las horas lectivas para los docentes mayores de 55 años y el desarrollo de medidas de final de carrera profesional.

Entre las demandas que centran estas movilizaciones, el sindicato incide en la necesidad de reducir las ratios, recuperar los desdobles y los apoyos estables en Educación Infantil y adaptar las plantillas a las necesidades reales de los centros y del alumnado.

CSIF considera prioritario reforzar los recursos de atención a la diversidad mediante más profesionales. A ello se suma la reducción de la burocracia que soportan docentes y equipos directivos, la simplificación de los procedimientos administrativos y una inversión suficiente en infraestructuras, climatización y recursos materiales.

El sindicato reclama igualmente mejoras específicas para la Formación Profesional, la Educación de Personas Adultas y las Escuelas Oficiales de Idiomas, junto con medidas eficaces para proteger la salud mental del profesorado, prevenir las agresiones y abordar los riesgos psicosociales.

En esta tesitura, CSIF critica el acuerdo firmado por el Gobierno regional con ANPE, CCOO y UGT, que a su juicio "blanquea los recortes". Por eso reclama a la Junta que "abandone los anuncios sin dotación presupuestaria y abra una negociación efectiva que se traduzca en medidas concretas".

"La Central Sindical hace un llamamiento al conjunto del profesorado para que participe en las concentraciones y se sume a la defensa de una educación pública con mejores condiciones laborales, más recursos y una atención de calidad para todo el alumnado", concluye el comunicado de CSIF.