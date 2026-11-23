Rafael Alonso, atiende a EL ESPAÑOL de CLM en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Cristina Villarino

Rafael Alonso, restaurador de El Greco: "Las grandes obras no deben viajar, los movimientos y la manipulación son un riesgo"

Hay obras de arte que necesitan recuperar su luz para volver a contar lo que su autor quiso expresar. Rafael Alonso (Bargas, Toledo) ha dedicado buena parte de su vida a conseguirlo, acercándose a los lienzos de El Greco con la paciencia, el conocimiento y la sensibilidad de quien sabe que restaurar no consiste en pintar de nuevo, sino en retirar aquello que el tiempo ha ido depositando sobre la obra.

A sus 80 años, jubilado, acaba de restaurar para Patrimonio Nacional 'El martirio de San Mauricio y la legión tebana', una de las grandes composiciones del pintor cretense en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

La trayectoria de Rafael Alonso está ligada a la recuperación de buena parte del legado del Greco en Toledo. Desde sus primeras intervenciones en 1981 hasta los trabajos realizados con motivo del cuarto centenario de la muerte del artista, en 2014, este bargueño ha contribuido a que los cuadros recuperen sus colores, sus volúmenes y una expresividad que durante mucho tiempo permaneció oculta bajo barnices oxidados y repintes.

En esta conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha habla de los secretos técnicos del pintor, de las restauraciones más complejas, de su redescubrimiento en el siglo XX y de la necesidad de proteger las obras maestras de los riesgos que entrañan los desplazamientos. Entre ellas, una que considera especialmente querida: la Inmaculada Oballe, depositada en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Su mensaje es inequívoco, no debe salir más de la ciudad.

P. Durante mucho tiempo, la restauración de obras de arte estuvo en manos de pintores que intervenían sobre los cuadros con sus propios criterios. ¿Qué ha cambiado en la manera de restaurar?

R. Antes no había una formación científica específica. Eran pintores, efectivamente, no restauradores. Entonces repasaban los cuadros y los pintaban a su manera. Por ejemplo, las carnaciones de El Greco, que son grisáceas, grises y con veladuras, se veían como si fueran colores ocres, tierra. Entre el barniz oxidado y los repintes, el color estaba completamente cambiado, no tenía nada que ver con el original, y las luces estaban anuladas.

Al quedarse opaco y oxidado el barniz, junto con los repintes, la sensación de espacio y los volúmenes se pierden. Queda una pintura plana, con los colores apagados. Lo que había que hacer era levantar todo eso para llegar al original de El Greco, a su color verdadero.

P. ¿Y cómo debe actuar hoy un restaurador?

R. Los daños que aparecen al limpiar se cubren con acuarela, de forma que todo lo que hacemos los restauradores actualmente tiene que ser reversible al cien por cien. Además, debe ser identificable. Es decir, tú pones una luz ultravioleta y ves como manchas negras todas las reintegraciones.

'El martirio de San Mauricio', última obra restaurada por Rafael Alonso en estos últimos meses. Patrimonio Nacional

Eso es una norma básica en restauración. Y luego cada cuadro tiene sus problemas, porque nosotros somos como los médicos: tenemos enfermos y cada uno tiene una enfermedad y necesita un tratamiento. Incluso, si una cosa no va bien, hay que probar con otra.

Lo importante es que el cuadro responda a la idea del autor, que no sea una interpretación del restaurador. El restaurador tiene que pasar desapercibido, no es el protagonista.

P. A sus 80 años y después de tantas décadas de trayectoria, ¿cuál ha sido el reto más complicado al que se ha enfrentado?

R. He restaurado obras de El Greco que estaban más estropeadas que esta de El Escorial. Por ejemplo, los cuadros del retablo de María de Aragón, los grandes que están en el Museo del Prado. Cuando se quitaron del retablo, se enrollaron y se amontonaron, y eso les produjo muchísimos daños.

El restaurador Rafael Alonso, en la imagen, nació en Bargas, Toledo, hace ahora 80 años. Cristina Villarino

También estaba muy dañada la Virgen de la Caridad de Illescas. Sin embargo, el San Ildefonso de este municipio es un ejemplo extraordinario de conservación. Es el único Greco de allí que no tiene ni una falta de color. No hay una pincelada ni una reintegración del restaurador. Está perfecto.

Y eso a pesar de todo lo que sufrieron aquellos cuadros durante la Guerra Civil. Fueron almacenados en el Banco de España, en Madrid, en unas cámaras próximas a las corrientes subterráneas, se llenaron de hongos y casi se pudren. Fue necesaria una restauración tremenda. Restauré los cinco cuadros de Illescas, pero ese San Ildefonso está intacto, tal cual lo pintó El Greco. No tiene ningún daño.

Es un ejemplo de cómo un cuadro puede conservarse perfectamente mientras otros de la misma serie, o que han estado siempre juntos, presentan un estado muy distinto. Por eso digo que no hay una receta única para restaurar. Hay que meterse en el cuadro, entenderlo, entender al pintor y ver qué necesita cada obra.

"Hay que meterse en el cuadro, entenderlo, entender al pintor y ver qué necesita cada obra"

P. ¿En qué momento se encuentra hoy la pintura de El Greco? ¿Quién es El Greco en el siglo XXI?

R. Hoy es un pintor de referencia a nivel universal. Desde que se redescubre hacia 1900 empiezan a venir artistas y estudiosos de toda Europa, atraídos por ese pintor singular. Picasso decía que El Greco fue su primer maestro. Los expresionistas alemanes lo tenían como un dios. Fue una referencia para toda la pintura moderna y contemporánea. Es un pintor valoradísimo y apreciadísimo, completamente actual.

Sobre estas líneas, Rafael Alonso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Cristina Villarino

Además, durante mucho tiempo se tuvo la imagen de un pintor triste, oscuro, con aquellas figuras fantasmales y alargadas. Se veían los cuadros como manchas marrones y oscuras. Pero cuando empezamos a restaurarlos, se descubrió otra realidad.

Empecé a restaurar obras de El Greco en 1981. Las primeras fueron La Trinidad y el San Sebastián de Palencia. Desde entonces comenzaron a estudiarse científicamente en los gabinetes técnicos, con análisis y trabajos que permitieron conocer mejor su colorido y su técnica. Fuimos poniendo al descubierto lo que se intuía, pero no se veía.

P. Y ese cambio en la percepción pública tuvo un momento especialmente importante con la gran exposición de Toledo de 2014, coincidiendo con el cuarto centenario de su muerte.

R. Sí, fue entonces cuando se presentaron muchos de los cuadros restaurados y todo el mundo quedó maravillado. El Greco pasó a ser un pintor admiradísimo también para el público en general.

En Toledo he conseguido que todas las obras estén restauradas y en buenas condiciones. Son 55 cuadros, creo que ocho de los cuales ya se habían restaurado anteriormente a 2014.

"En Toledo he conseguido que todas las obras estén restauradas y en buenas condiciones. Son 55 cuadros"

Para mí, una de las mayores satisfacciones es ver todos esos cuadros, que han sido mi referencia cultural y educativa desde mi formación, están en perfectas condiciones.

P. Para aquella exposición restauró también El Expolio de la sacristía mayor de la Catedral Primada.

R. Sí. la conservación de El Expolio es impecable porque ha estado siempre en la Catedral y nunca se ha movido. Solamente hubo que quitar los barnices y el cuadro empezó a resplandecer con todos esos colores maravillosos.

Sin embargo, el San Mauricio del Escorial, que es casi contemporáneo, ha sufrido más a lo largo de su historia por los ambientes y las circunstancias. Los cuadros que han permanecido en su sitio, sin moverse, son los que mejor se han conservado.

P. Hay una obra que estos días mencionaba con especial cariño, la Inmaculada Oballe, que también ha restaurado. ¿Qué importancia tiene para usted?

R. Es el Greco que más me gusta. Es otra obra que estaba perfecta de conservación porque nunca se había movido de Toledo. Desgraciadamente, ahora está viajando y ese cuadro no debe viajar. Es un cuadro demasiado importante para estar por ahí, en el extranjero en exposiciones.

P. ¿Considera que no debería salir de Toledo?

R. No debe salir de Toledo, como tampoco pueden salir El Expolio ni El entierro del señor de Orgaz. Son tres obras capitales de tres momentos distintos de El Greco. Viajar y mover los cuadros, aunque de momento no se vean los cambios, supone un riesgo. Los movimientos, la manipulación... Ese es el riesgo más importante y eso hay que evitarlo.

Por sus manos han pasado la mayoría de obras del Greco; Rafael Alonso ingresó como restaurador en El Prado en 1978. Cristina Villarino

La Inmaculada Oballe, por ejemplo, está ahora en el Museo del Prado en la exposición Rainer Maria Rilke y el arte español, pues de Toledo a Madrid no tiene porque haber problema, pero eso no tiene nada que ver con meterla en un avión y llevarla a exposiciones internacionales. Ir a Berlín o a Londres no me parece bien. Es mi opinión.

P. Cuando se acerca a un cuadro de El Greco, con las lupas y una iluminación especial, y observa esas pinceladas de cerca, ¿qué le transmiten?

R. El Greco es un pintor con un dinamismo, con una emoción... La pincelada es tan expresiva, tan gráfica, tan maravillosa y tan única que es inimitable. Es una pintura viva, vibrante y emocionante. No hay ningún fragmento de un cuadro de El Greco que sea un relleno o algo muerto. En todas partes hay una intención. El movimiento del pincel, los empastes, las transparencias, las veladuras... Son geniales. Técnicamente es perfecto. Al restaurarlos es como quitar un velo y que aparezcan los colores como joyas, como piedras preciosas.

"Al restaurarlos es como quitar un velo y que aparezcan los colores como joyas, como piedras preciosas"

Además, utiliza muy buenos materiales, los mejores que había, y sabe utilizarlos. Por eso los cuadros que se han conservado sin tocar, en un sitio concreto y sin manipular, están perfectos. No tienen cuarteados. La pintura y la preparación sobre la tela son tan ligeras y de tanta calidad que se conservan extraordinariamente bien.

P. Por último, en 2014 se habló del supuesto descubrimiento de un Greco inédito en una colección particular de Toledo, una Visitación. ¿Qué ocurrió finalmente con aquella historia?

R. Que no era un Greco. Era una copia en grande del cuadro que quedó sin terminar, abocetado, de El Greco, que iba a ir en el techo de la capilla Oballe, en la iglesia de San Vicente. El cuadro original, creo recordar, está en una colección americana. La obra que se presentó como un supuesto descubrimiento, pero era una copia.