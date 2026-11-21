Toledo llevará una de sus señas de identidad hasta el corazón del Vaticano. Un equipo de belenistas de la provincia está ultimando los trabajos de un nacimiento que viajará a Roma para formar parte de una exposición de belenes del mundo prevista en las columnatas de la plaza de San Pedro.

Una representación que tendrá como principal protagonista a la Puerta de Bisagra, que es el monumento elegido para dar personalidad a una composición que pretende mostrar fuera de España la monumentalidad de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Javier Manuel García Jiménez, consiliario de la Asociación Diocesana de Belenismo, y ha terminado convirtiéndose en un proyecto que los artesanos llevan preparando desde hace meses.

Aunque la posibilidad ya había surgido el año pasado, no fue hasta la primavera cuando comenzaron a trabajar con la perspectiva de que el montaje pudiera hacerse realidad. La confirmación oficial, según explica Moisés Pérez, uno de los belenistas, "llegó hace relativamente poco".

"Nos hace mucha ilusión. Es lo máximo a lo que puede aspirar un belenista, a poner un belén en Roma", reconoce este artesano que lleva meses trabajando en la escenografía junto a Miguel Ángel y Jorge, los otros dos belenistas con los que cuenta el proyecto.

Visto frontal del belén que la asociación de Toledo ha creado para El Vaticano. Asociación Belenistas

La propuesta artística parte de una idea muy concreta: que el belén sea reconocible como una representación toledana. Para ello, los artesanos han tomado como referencia la Puerta de Bisagra, cuya arquitectura se ha convertido en el elemento central de la escenografía.

"Como somos de Toledo y vamos en representación de Toledo, hemos metido arquitectura de la ciudad en el belén", explica Pérez. A partir de ese monumento se ha desarrollado el resto de la composición, que se completa con el paisaje y las escenas tradicionales del nacimiento.

Artesanía e impresión 3D

El belén tendrá unas dimensiones aproximadas de 2,80 metros de largo por 1,50 de fondo. Un espacio en el que los artesanos han tenido que estudiar cuidadosamente la distribución de los elementos y las perspectivas para aprovechar al máximo cada centímetro.

Una de las aportaciones destacadas será la colaboración del escultor toledano José Luis Mayo, reconocido por sus figuras de barro para nacimientos. Se calcula que habrá alrededor de 30 piezas, entre ellas el misterio y la Anunciación. Las figuras tendrán diferentes tamaños, de 12, 20 y 29 centímetros, para aportar profundidad a la composición, pese a las limitaciones de espacio.

La escenografía combina técnicas tradicionales con recursos tecnológicos. El poliestireno extruido, el corcho y el musgo forman parte de los materiales principales, mientras que la impresión 3D ha adquirido un protagonismo especial en esta edición.

De hecho, buena parte de los detalles arquitectónicos de la Puerta de Bisagra se han elaborado mediante esta tecnología. Escudos, maceteros, pedestales, columnas y elementos escultóricos. También se han fabricado en tres dimensiones otros componentes, como una fuente o una paloma que representa al Espíritu Santo.

El paisaje rocoso, con corcho y musgo, es clave en la escenografía proyectada por la asociación toledana. Asociación Belenistas

A ello se suman los efectos de agua realizados con resina epoxi y una apuesta por los pigmentos naturales. Pérez explica que buena parte de las pinturas que utiliza proceden directamente de la naturaleza, especialmente tierras con las que consigue los tonos y texturas del paisaje.

Un montaje contrarreloj

El traslado será otro de los retos de esta aventura. Los belenistas tienen previsto viajar a Roma el día 3 de diciembre, mientras que las piezas del nacimiento se enviarán con una empresa de transporte.

El montaje está programado para el día 4 y apenas dispondrán de una mañana para ensamblar todas las partes. Por eso, buena parte del trabajo se está realizando en Toledo, con el objetivo de que la instalación pueda completarse a tiempo.

La exposición reunirá representaciones de distintos lugares del mundo y los artesanos toledanos acudirán en representación de España, aunque, según señala Pérez, no serán los únicos españoles participantes. También tiene constancia de la presencia de belenistas de Guadalajara.

Así, un nacimiento hecho de corcho, barro, tierras naturales y 3D que, durante estas Navidades, llevará parte del patrimonio de Toledo hasta uno de los espacios más reconocibles del mundo: la Ciudad del Vaticano.