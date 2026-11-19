Representantes eclesiásticos y públicos este jueves en la Catedral Primada de Toledo, de fondo, El Transparente. Ayto. Toledo

Tres siglos después, el Transparente de la Catedral de Toledo vuelve a deslumbrar como lo ideó Narciso Tomé

La luz vuelve a abrirse paso en el corazón de la Catedral de Toledo. Casi tres siglos después de que Narciso Tomé ideara una de las composiciones más deslumbrantes del Barroco, el Transparente recupera su esplendor tras ocho meses de una compleja restauración.

Mármol, bronce, pintura y arquitectura vuelven a dialogar bajo la claridad que atraviesa su bóveda para convertir este rincón de la Seo Primada en una experiencia que sigue desafiando la mirada y el paso del tiempo.

Pero detrás de esta belleza había una situación que exigía actuar. El deterioro progresivo de los materiales, los problemas provocados por las humedades y el riesgo de desprendimientos habían situado a esta obra excepcional en "una situación preocupante".

Su conservación precisaba, como ha explicado Antonio Sánchez-Barriga, conservador restaurador de la Catedral, "una intervención de emergencia" que finalmente ha permitido recuperar uno de los grandes tesoros artísticos de Toledo.

Construido entre 1721 y 1732 por Narciso Tomé, con la colaboración de su familia y, especialmente, de su hermano Andrés, responsable de las pinturas de la parte superior, el Transparente nació bajo el patrocinio del arzobispo y cardenal Diego de Astorga y Céspedes.

Su planteamiento fue tan audaz como innovador: abrir un óculo en la bóveda de la girola para permitir que la luz natural alcanzara el sagrario del altar mayor, convirtiéndose "en símbolo de la presencia de Cristo en la Eucaristía".

El resultado fue mucho más que una solución arquitectónica. Tomé integró arquitectura, escultura, pintura y luz natural en una composición que parece desafiar los límites de la materia.

Es, así, una obra de arte total en la que las figuras ascienden entre nubes y ángeles, mientras la claridad que penetra desde lo alto conduce la mirada "hacia el centro del misterio eucarístico", ha indicado el restaurador conservador del templo.

Representación de la fe

Por su parte, el deán de la Catedral Primada, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha destacado precisamente esa capacidad del Transparente para reunir arte y fe en una misma expresión.

En su intervención ha reivindicado el magistral uso de la luz y el sentido eucarístico de una creación que constituye una de las más extraordinarias exaltaciones artísticas de este misterio. También ha invitado a redescubrir su belleza y comprender cómo ambas dimensiones han caminado juntas a lo largo de la historia de la Catedral.

Una de las restauradoras trabaja en la consolidación de los pigmentos a 28 metros de altura sobre el suelo. Catedral

Una interpretación que ha compartido el canónigo obrero, Francisco Javier Hernández Pinto, quien ha definido el conjunto como "una auténtica representación teatral de la fe".

Tres siglos después de su realización, ha señalado, sigue generando "la sensación de estar ante algo sobrenatural". La arquitectura, los mármoles, los bronces, las pinturas y la iluminación natural se combinan para construir una representación del cielo en la que la piedra parece cobrar vida.

Un andamio de 28 metros

Detrás de la recuperación de esta joya artística hay ocho meses de trabajo, investigación y precisión técnica, y ha exigido la instalación de un complejo sistema de andamios dividido en dos estructuras: una de 16 metros, que alcanzaba la parte central del conjunto, y otra de 28 metros, necesaria para acceder al cupulín superior.

Sánchez-Barriga ha explicado que los problemas de conservación se habían agravado con las humedades y los efectos de la borrasca Filomena de 2021.

El deán de la Catedral Primada, Juan Pedro Sánchez Gamero, en la presentación de la restauración del Transparente. Catedral

El proceso para llegar a esta actuación se remonta, además, a un primer proyecto redactado en el año 2000 junto al arquitecto Jaime Castañón, fallecido posteriormente y a quien el restaurador ha querido dedicar un recuerdo especial.

Los trabajos han permitido solucionar problemas de adhesión de las pinturas y del enlucido de yeso mediante inyecciones de mortero, fijar capas pictóricas deterioradas por la humedad y reintegrar importantes zonas de pintura desaparecidas.

También ha sido necesario retirar y recolocar fragmentos de pintura mural desprendidos, limpiar las pinturas al temple realizadas por Andrés Tomé y eliminar repintes invasivos incorporados durante una intervención de 1964.

La actuación se ha extendido igualmente al gran retablo de mármol, donde se han retirado antiguas capas de cera que impedían apreciar adecuadamente las esculturas y los dorados.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, saluda a uno de los restauradores que han intervenido estos meses en el Transparente. Ayto. Toledo

Asimismo, se han restaurado los dos pequeños retablos situados detrás y junto a las columnas exteriores: uno dedicado a los santos Vicente, Sabina y Quiteria y otro con una representación del rey David leyendo las Sagradas Escrituras.

Una labor multidisciplinar en la que han participado profesionales de la restauración, historiadores, químicos, arqueólogos y especialistas de distintas instituciones, además de la empresa encargada de recuperar el gran vitral.

El Transparente alberga el sagrario de la Catedral, se construyó en el siglo XVIII bajo la firma de Narciso Tomé. Catedral

Un trabajo minucioso que, como ha subrayado el canónigo obrero, demuestra que restaurar no consiste únicamente en reparar lo deteriorado, sino en "escuchar la historia, respetar la obra recibida y asumir la responsabilidad de transmitirla".

Ampliar la pinacoteca

La recuperación del Transparente adquiere un significado especial en el contexto de la conmemoración del VIII Centenario del comienzo de la construcción de la Catedral gótica.

"El patrimonio no nos pertenece exclusivamente a quienes hoy tenemos la responsabilidad de custodiarlo", ha recordado Hernández Pinto, quien ha defendido la conservación como un ejercicio de "responsabilidad colectiva" y, al mismo tiempo, de "generosidad hacia el futuro".

Entre los próximos proyectos de conservación de la Catedral, el deán ha recordado que tiene "especial ilusión" por la creación de una cuarta sala de pinacoteca que permita ampliar el recorrido artístico y catequético del templo.

En la actualidad existen tres espacios expositivos dedicados a la pintura que se conserva en la Dives Toletana. "Esta última ampliación permitiría sacar a la luz numerosas pinturas que permanecen almacenadas por falta de espacio, entre ellas obras de artistas de la talla de Zurbarán y Luis de Velasco", ha comentado Sánchez Gamero.

Se trata, según ha avanzado el deán, de uno de los proyectos "más inmediatos", que combinaría la restauración del espacio en el entorno del Patio del Tesorero, con su adaptación como nueva sala expositiva.

Capillas Mozárabe y Santiago

A esta iniciativa se suman otras actuaciones previstas, como la restauración de la fachada de la capilla Mozárabe y la intervención en la capilla de Santiago, donde se pretende recuperar tanto el retablo como el conjunto de la estancia.

En el acto también han estado presentes el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la vicealcaldesa, Inés Cañizares, entre otros representantes institucionales.

Con esta intervención, el Transparente vuelve a ocupar el lugar que le corresponde entre las grandes creaciones del patrimonio artístico toledano.

Una obra que el arquitecto Pedro Vidal y Rodríguez Barba definió en 1932 como un "himno artístico en piedra" y que sigue demostrando su capacidad para emocionar a creyentes, visitantes y amantes del arte.

Porque, casi tres siglos después, la intuición de Narciso Tomé permanece intacta: hacer que la luz atravesara la arquitectura para convertirla en lenguaje artístico y espiritual.

Hoy, esa luz vuelve a revelar la grandeza de una obra que pertenece a la historia de Toledo, pero también a quienes todavía están por venir.