El presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, ha advertido sobre el alto grado de deterioro de la mezquita del Cristo de la Luz, como consecuencia de las reformas que eliminaron su tradicional cubierta y que permite la filtración de las aguas de lluvia.

Esta filtración está dañando algunos de los elementos originales del inmueble, ubicado en el casco histórico de Toledo (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) y considerado uno de los testimonios mejor conservados de la arquitectura califal en España, como son los arcos ciegos que decoran su fachada principal, ha indicado este miércoles en una nota de prensa la Real Fundación.

También se está deteriorando de forma muy especial la inscripción fundacional de la mezquita realizada en ladrillo, que empieza a mostrar las primeras pérdidas, ha señalado Carrobles en la reunión que han mantenido el Patronato y la Junta de Portavoces de la Real Fundación en las dependencias del Museo del Ejército, ubicado en el Alcázar de Toledo.

Asimismo, Carrobles ha hablado de otros espacios esenciales para preservar los valores patrimoniales de la ciudad y citó un ejemplo conocido recientemente en el área de los cigarrales, con la actuación que se ha llevado a cabo en el cigarral de la Cadena, uno de los escasos cigarrales históricos de Toledo que aún conservábamos y que según la Real Fundación: "Podemos dar por desaparecido"

Otro caso al que se ha referido es la intervención que se ha hecho en los últimos años en el yacimiento arqueológico de Vega Baja, en el que una trama urbana de los siglos VII al IX "está siendo transformada por recreadas ruinas románticas, que parecen surgir aisladas en un jardín carente de valor y contexto".

Además, se ha comentado la situación del patrimonio inmaterial, de la que se ha puesto como ejemplo de este momento "la falta de declaración del Corpus toledano", ha añadido la Real Fundación de Toledo.

En la reunión se han abordaron también cuestiones relativas al tratamiento dado al presente y al futuro de la cultura toledana, y al respecto, se ha hecho hincapié en "el escaso interés prestado a los creadores o coleccionistas contemporáneos que trabajan en nuestro entorno".

Igualmente, se ha puesto de manifiesto "el contraste existente entre la falta de iniciativas dirigidas a facilitar su actividad y los esfuerzos realizados para promover operaciones costosas de dudoso resultado", como puede volver a repetirse en el Museo de Santa Fe, de acuerdo con la propuesta conocida hace unas semanas, "que dificulta la creación de la referencia contemporánea que Toledo necesita".

Nuevos patronos

Por otra parte, en la reunión del Patronato y la Junta de Portavoces de la Real Fundación se ha acordado nombrar como patronos a Javier Úbeda y Rafael Perezagua, así como la incorporación como protector de Industrias Duero y Galvanizados Toledo, representadas por su presidente Carlos García de Lucas, y el nombramiento de Ismael Barrios, Rafael Elvira y Adolfo de Mingo como miembros del Consejo Asesor.

Se aprobó, además el presupuesto y plan de actuación para 2027, basado en los programas que contempla el plan estratégico de la Real Fundación aprobado en 2025.

En este presupuesto, figuran los proyectos planteados para la renovación museográfica del Museo Victorio Macho, las actividades relacionadas con el arte contemporáneo para afianzar el Espacio Rafael Canogar, el Festival de Música El Greco, con las ya tradicionales batallas de órganos en la catedral, y el desarrollo del Observatorio de Urbanismo y Patrimonio de Toledo.