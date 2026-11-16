Las alfombras de Elche de la Sierra serán Bien Inmaterial de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco

Las alfombras de Elche de la Sierra (Albacete) serán incluidas a principios de diciembre en la categoría de Bien Inmaterial de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Así ha informado el embajador de la delegación permanente de España ante la Unesco, Miquel Iceta, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una reunión mantenida en París (Francia). La decisión se confirmará en la reunión que se celebrará en la localidad china de Xiamen a partir del próximo 30 de noviembre.

Asimismo, Iceta ha trasladado al Gobierno de Castilla-La Mancha que sigue avanzando la candidatura del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza, que podría materializarse en 2028.

Por su parte, Page ha añadido que la región participa con 15 comunidades autónomas en la candidatura de la jota y del esparto, "que forma parte de la artesanía regional".

El líder autonómico ha agradecido al embajador de España ante la Unesco su "diligencia". Y ha resaltado que estas declaraciones redundan en "empleo, economía, riqueza y alimentan la autoestima".

"Estos reconocimientos son largos, requieren de muchísima preparación y hay muchos expertos en marcha, pero permiten siempre sacar provecho", ha expresado.

Y ha reconocido que "España es un depósito histórico como pocos", ocupando un lugar predominante en la lista de patrimonio.

"La defensa de las tradiciones se convierte en ocasiones en un anatema político, pero termina siendo una magnífica inversión", ha expresado.

Reunión

En la reunión también han participado el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor; las alcaldesas de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz; y de Sigüenza, María Jesús Merino; así como la vicepresidenta de la Asociación de Alfombras de Serrín, Cristina Sánchez.

Por su parte, Pastor ha valorado que la aprobación de las alfombras de Elche de la Sierra como bien inmaterial es "fruto del trabajo de todas las administraciones, impulsado por la asociación de alfombristas y el propio Ayuntamiento".