Once pintores se unen para mostrar sus obras en el centro cultural San Clemente de Toledo

El centro cultural San Clemente de Toledo acoge desde este viernes, 13 de noviembre, la exposición 'Realismo contemporáneo' que encierra las obras de once artistas de la Escuela de Arte y Pintura Art Dalila&Galván.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 4 de diciembre, ha levantado mucha expectación desde la inauguración celebrada este viernes y en la que se han congregado decenas de personas.

Los alumnos de Dalila&Galván que exponen sus obras son: Ana Martínex, Charo Agraz, Emi, Gremora, Loruiza, Manuel Martín, María Jesús Rodríguez, Pilar Mayoral, Resu, Santiago Martín y Ventura Leblic.

Exposición 'Realismo contemporáneo' en el centro cultural San Clemente de Toledo. E.E. CLM

Tal como expresan en la convocatoria, "vivir Toledo es convivir con el arte, respirar su historia y sentir la huella imborrable de quienes, como El Greco, hicieron de la pintura una forma de mirar el mundo y expresar el alma".

De esta forma, "inspirados en ese legado y en el espíritu de los antiguos talleres de artistas, nació Art Dalia&Galván, un espacio donde la tradición dialoga con nuestro tiempo, donde el conocimiento se comparte y cada artista encuentra la libertad de descubrir su propio camino creativo".

Estos once artistas invitan a "contemplar el mundo a través de sus miradas, diferentes y personales, pero unidas por una misma pasión: la pintura. En sus obras, el realismo contemporáneo cobra vida a través de la luz, el color y la sensibilidad".