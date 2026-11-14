Jaime Travesedo, conde de Paredes de Nava y descendiente directo de Jorge Manrique; Fernando Núñez, presidente de la Fundación que lleva su nombre y José Manuel Ortega, hijo del anterior dueño de la colección. E..E CLM

El Monasterio de Uclés adquiere una colección de más de 400 volúmenes sobre la vida y obra del poeta Jorge Manrique

El Monasterio de Uclés, a través de la Fundación Fernando Nuñez (FFN), ha adquirido una colección bibliográfica de más de 400 volúmenes dedicada a la vida y obra del poeta castellano, Jorge Manrique que pasará a formar parte de los fondos del conjunto monumental.

Durante el acto, celebrado en el marco del 550 aniversario del fallecimiento de Rodrigo Manrique, padre del poeta y maestre de la Orden de Santiago, se han reunido representantes de las principales instituciones y del ámbito cultural.

Entre ellos se encontraba la familia de José Manuel Ortega, ingeniero de caminos de profesión además de coleccionista y estudioso de Jorge Manrique, que ha recopilado durante toda su vida esta importante colección. En representación de Ortega, que no ha podido asistir por motivos de salud, han acudido su hijo José Manuel Ortega, su esposa María Antonia Pérez-Villanueva, así como sus dos hermanas, Isabel y Ana.

A ellos se han sumado Jaime Travesedo, conde de Paredes de la Nava y persona con el linaje directo de Rodrigo y Jorge Manrique; Fernando Núñez Rebolo, presidente de la FFN y Grupo Ibérica, acompañado de su mujer, Mari Carmen Lirio; José Luis Serrano, alcalde de Uclés; César Sánchez, vicerrector de cultura de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); patronos y directivos de la FFN como Félix Sanz Roldán, Fernando Núñez Lirio, Natalia Núñez Lirio, David Pérez, Pedro Jimeno, Ana Gálvez, Miguel Buendía, Marta Guillén o Javier Milara; Víctor Jiménez, presidente de Adesiman; Antonio Lázaro, escritor e investigador cultural; y Daniel Pacheco, de la Institución Cultural Ateneo de Madrid, ha informado el Monasterio de Uclés en un comunicado.

Durante su intervención, Fernando Núñez Rebolo ha explicado el significado de esta adquisición y su importancia para seguir enriqueciendo el patrimonio cultural del Monasterio de Uclés.

"Hoy es un gran día para la historia del Monasterio de Uclés, ya que hemos conseguido tener una de las colecciones más importantes de uno de los personajes más destacados en la historia de este monasterio y reconocido a nivel mundial, como es el poeta Jorge Manrique", ha señalado Núñez Rebolo.

Enterrados en el Monasterio

La presentación ha permitido dar a conocer el valor histórico y bibliográfico de una colección que adquiere un significado especial, ya que el monasterio, considerado tradicionalmente lugar de sepultura del poeta y de su padre, constituye uno de los enclaves más estrechamente vinculados a la memoria de la familia Manrique y a la historia de la Orden de Santiago.

Durante el acto, Antonio Lázaro, reconocido investigador cultural, junto con Ana Gálvez, investigadora cultural de Uclés y del Monasterio, han abordado las principales características de los ejemplares y su relevancia para el conocimiento y estudio de la figura del poeta.

Con esta presentación, la Fundación Fernando Núñez ha dado a conocer una adquisición de "grandísima importancia y significado" para el Monasterio de Uclés, que permite reunir en un mismo enclave el legado bibliográfico de Jorge Manrique y la memoria histórica del lugar al que su figura ha permanecido vinculada durante siglos.