Cruz Roja, Médicos del Mundo o CEIP La Paloma, entre las entidades reconocidas en los premios 'Meninas 2026'

La entidad de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, la organización de Médicos del Mundo en Albacete y el Colegio de Abogacía de Toledo y Talavera de la Reina, entre los reconocimientos 'Meninas 2026' de la Delegación del Gobierno, que se celebrarán el próximo 23 de noviembre.

En total, serán siete las entidades distinguidas por su trabajo en la prevención de la violencia de género, la atención a las víctimas y la promoción de la igualdad. La lista se completa con la Asociación Laborvalía de Ciudad Real, el programa Despiertas de Cuenca, el colegio público La Paloma de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y el centro de rehabilitación Jesús Abandonado de Toledo.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado este viernes los galardones y ha explicado que su objetivo es reconocer el esfuerzo de entidades y personas, dar visibilidad a su trabajo para que sirva de estímulo y reforzar la idea de que "todos podemos acabar con esta lacra".

En concreto, Cruz Roja en Castilla-La Mancha recibirá uno de los reconocimientos por la atención integral que presta a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y por gestionar diferentes dispositivos de alojamiento, principalmente destinados a mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género.

Lucha desde varios ámbitos

Por su parte, Médicos del Mundo en Albacete será distinguida por sus programas de prevención de la violencia machista con mujeres migrantes, su trabajo con personas en situación de prostitución y las iniciativas para prevenir la mutilación genital femenina.

También se reconocerá la labor del Turno de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Toledo y Talavera de la Reina, que presta asistencia inmediata a las víctimas los siete días de la semana y durante las 24 horas del día.

Para ello, cuenta con un equipo de abogados de guardia permanente que ofrece apoyo desde el primer momento, tanto cuando se interpone una denuncia como cuando se solicita una orden de protección.

En el ámbito educativo, el CEIP La Paloma de Azuqueca de Henares (Guadalajara) recibirá uno de los galardones por su compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la promoción de la igualdad y la puesta en marcha de diferentes proyectos relacionados con esta materia.

La lista incluye también al centro de rehabilitación Jesús Abandonado de Toledo, que desde hace tres años incorpora la perspectiva de género a sus programas de atención a personas con dependencia del alcohol. Esta iniciativa busca tener en cuenta las diferencias estructurales, sociales y culturales entre hombres y mujeres en el ámbito de las drogodependencias.

Asimismo, la Asociación Laborvalía de Ciudad Real será premiada por prestar servicios de atención a personas con discapacidad intelectual, autismo y problemas de salud mental. La entidad también trabaja en mecanismos de prevención y evaluación para ayudar a detectar posibles situaciones de abuso.

Por último, el programa Despiertas de Cuenca recibirá un reconocimiento por contribuir a visibilizar y denunciar la violencia de género a través del arte. Su exposición itinerante ha recorrido ya 78 poblaciones en sus seis ediciones anteriores, con más de 10.000 visitantes y un alcance estimado de 38.000 personas.

Durante la presentación de los reconocimientos, Sabrido ha defendido la necesidad de mantener el compromiso institucional y social frente a la violencia machista y ha rechazado los discursos que niegan su existencia.

"La violencia de género existe y es un retroceso y una perversión decir que no existe porque es tanto como negar que la mujer está siendo violada y maltratada en su dignidad, libertad e igualdad", ha afirmado el delegado del Gobierno.