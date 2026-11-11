Concierto del coro y la orquesta del Teatro Real en la Catedral en una edición del Festival de Música El Greco. Teatro Real

El Teatro Real clausura este sábado el Festival El Greco en la Catedral de Toledo con obras de Haydn y Cherubini

La música volverá a ocupar el crucero de la Catedral Primada de Toledo este sábado, 14 de noviembre, a las 20:00 horas, para poner el broche final a la decimotercera edición del Festival de Música El Greco; un concierto enmarcado en el octavo centenario de la Seo Metropolitana.

El programa seleccionado enlaza el patrimonio musical europeo con la propia memoria sonora de la ciudad, de la mano del Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

Bajo la dirección del italiano Stefano Montanari y con José Luis Basso al frente del coro, la cita reunirá dos composiciones fundamentales del repertorio clásico: la Sinfonía n.º 104 en Re mayor, conocida como 'Londres', de Joseph Haydn, y el Réquiem en do menor de Luigi Cherubini.

El concierto tendrá, además, un significado especial dentro de la programación cultural del VIII Centenario de la Catedral de Toledo. Será la décima colaboración del Teatro Real con el Festival El Greco, una alianza que ha consolidado las grandes citas sinfónico-corales en el interior del templo toledano.

La primera parte del programa estará dedicada a la última de las 104 sinfonías que compuso Haydn. Estrenada en 1795, la Sinfonía 'Londres' mantiene un vínculo particular con Toledo: la obra ya sonó en la Catedral a comienzos del siglo XIX.

Lo hizo en una adaptación realizada por el maestro de capilla Antonio Gutiérrez. Su interpretación recuperará así un episodio de la historia musical del templo.

Réquiem de Cherubini

En la segunda parte llegará el Réquiem en do menor de Cherubini, escrito en memoria del rey Luis XVI. La composición marcó un cambio en la tradición de la música de difuntos por su carácter dramático, su intensidad espiritual y la ausencia de voces solistas.

Al frente de la interpretación estará Stefano Montanari, violinista y director italiano con una amplia trayectoria internacional. Actualmente dirige Le nozze di Figaro en el Teatro Real y es director estable de la Orquesta del Teatro Petruzzelli de Bari.

La formación contará también con la Orquesta Sinfónica de Madrid, fundada en 1903, y el Coro Intermezzo, titular del Teatro Real y dirigido por José Luis Basso desde 2010.

Las entradas están disponibles en la página web del festival, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y el mismo día del concierto, desde las 19:00 horas, en la taquilla instalada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral.

El Festival de Música El Greco está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana, con motivo del VIII Centenario de la Catedral, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.