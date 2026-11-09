"Cuando el arte no es verdad, se cae solo y si hay algo que tienen los artistas de esta tierra, es verdad"

"Cuando el arte no es verdad, se cae solo y si hay algo que tienen los artistas de esta tierra, es verdad". Esta ha sido la principal reflexión que han compartido el poeta Dionisio Cañas, la galerista María Porto y el pintor Jorge Abad en la mesa de debate 'La cultura que nace de la tierra' celebrada este lunes en Tomelloso.

Los tres ponentes han tomado parte en el foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.

María Porto, directora de Aqualium, ha reivindicado los "artistas maravillosos" que ha dado Castilla-La Mancha como Antonio López, Benjamín Palencia o Rafael Canogar.

"Esta tierra es maravillosa y a veces no nos lo creemos. Estáis arraigados a la mejor de las culturas y ese arraigo, también consiste en contar la verdad", ha apuntado la galerista, quien ha puesto como ejemplo esos "horizontes pintados por Rafael Canogar" que reflejan la autenticidad del territorio.

Por su relación personal con Antonio López, también ha puesto en valor la conexión del genio del realismo con su Tomelloso natal, un pueblo que "cada vez que visita, llega más fuerte".

Jorge Abad y María Porto. Ángela Pulido Díaz

Una idea que ha compartido Jorge Abad, pintor y discípulo de Antonio López. El joven artista ha desvelado que en uno de estos últimos viajes a su pueblo, López había recuperado un libro de fotografías antiguas que le enseñaba con emoción y pasión.

"Pasaba las páginas y me decía: 'Yo vente de aquí, de un lugar de gente trabajadora'", ha añadido.

Un intercambio maestro-discípulo en el que confirmaba que "cada día tiene presente y habla de Tomelloso".

Las campanas de Tomelloso

Por su parte, Dionisio Cañas ha compartido su historia vital después de 32 años viviendo en Nueva York y haber regresado a Tomelloso.

"En realidad, nunca dejé de venir. En un poema, ya escribía que escuchaba las campanas de Tomelloso en Manhattan", reflexionaba el poeta sobre el apego al terruño.

Javier Guayerbas y Dionisio Cañas. Ángela Pulido Díaz

Cañas también ha introducido el debate sobre el impacto que la sociedad de la información ha tenido en el arte en las últimas décadas.

"Yo ahora, en un bombo en medio del campo, estoy en contacto con Berlín, Nueva York, París, Madrid o Barcelona", ha relatado respecto a la época en la que tuvo que salir a la Gran Manzana para continuar su carrera internacional.

Sobre este asunto, María Porto ha reconocido que "si hace algún tiempo me hubiesen dicho que iba a vender un cuadro por internet o un señor de Dubai me iba a llamar para que le llevásemos un obra, no me lo habría creído".

Por su parte, Jorge Abad, el ponente más joven y por tanto más ligado a la era cultural, ha subrayado que pese a los dictados de la globalización, "el arte continúa muy ligado al lugar donde estás". Como ejemplo, ha citado los viajes que a lugares como China para impartir talleres.

Por último, los ponentes también han reflexionado respecto al impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del arte. Dionisio Cañas ha reconocido que "no tengo miedo" a este salto porque "lo que nos emociona son las palabras" y ha opinado que a fin de cuentas, con este tipo de herramientas "se va a revalorizar lo artesanal"

De su lado, Jorge Abad ha coincidido en que "lo que hagamos los artistas, será más genuino", en contraprestación a las aportaciones de la IA.