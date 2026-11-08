Imagen de archivo de la procesión del Cristo de Urda. Real Achicofradía del Cristo de la Vera Cruz

La histórica salida del Cristo de Urda revoluciona las redes sociales: un vídeo animado recrea su viaje más excepcional

La histórica salida del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de Urda (Toledo) no está pasando desapercibida. A pocos días de que la imagen abandone por primera vez en más de 400 años su localidad para viajar hasta Toledo, las redes sociales se han llenado de publicaciones sobre este acontecimiento. Entre ellas destaca un vídeo animado que repasa la historia del Cristo y explica cómo será su traslado hasta la capital regional.

La imagen, muy venerada en este municipio toledano, viajará hasta la Catedral Primada para presidir el funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, que dejó 69 fallecidos. La ceremonia tendrá lugar el próximo 10 de noviembre a las 19:00 horas y estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

La salida supone un acontecimiento extraordinario para la localidad. El Cristo de la Vera-Cruz, obra del escultor Luis de Villoldo y entregado el 30 de junio de 1596, no había abandonado Urda en más de cuatro siglos.

Su presencia en Toledo permitirá que la imagen que acompaña habitualmente a los vecinos en sus celebraciones religiosas esté también presente en una despedida colectiva marcada por la tragedia.

Historia de la imagen

El vídeo animado, de aproximadamente un minuto de duración, hace un recorrido por algunos de los episodios más destacados de la historia de la imagen. Entre ellos recuerda lo ocurrido durante la Guerra Civil, cuando, en 1936, unos milicianos derribaron el Cristo de su camarín y arrojaron sus restos a una cantera.

La pieza relata que un mecánico conocido como 'el Alemán' recuperó los fragmentos y los escondió en secreto para evitar su destrucción. Posteriormente, la imagen fue restaurada en Valencia.

La animación también mira al presente y recrea cómo será el viaje hasta Toledo. El traslado se realizará en un camión cerrado de una empresa especializada en transporte de obras de arte y con un embalaje diseñado expresamente para proteger la imagen durante el recorrido.

Viaje excepcional

La protección del Cristo es uno de los aspectos que más se han cuidado para esta salida. Como ya adelantó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, se ha preparado una caja a medida, con ventiladores para favorecer la conservación de la imagen y evitar cambios perjudiciales de temperatura y humedad.

El embalaje tendrá las dimensiones necesarias para albergar tanto la imagen como su barca o carroza procesional, que mide cuatro metros de largo, dos de ancho y 1,2 metros de alto.

El traslado se realizará de forma privada, sin un acto público de despedida, y permitirá que el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz llegue a la Catedral Primada para participar en el funeral.

Así, mientras Urda se prepara para una salida que rompe con más de cuatro siglos de historia, las redes sociales se han convertido también en un escaparate para explicar la importancia de una imagen que, de manera excepcional, viajará hasta Toledo para acompañar a las víctimas y sus familias.