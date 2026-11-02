Oportunidad de oro para visitar uno de los castillos más desconocidos de la provincia de Toledo: solo hay 300 plazas
Las reservas podrán realizarse desde este martes 3 de noviembre a las 10:00 horas.
Más información: La Diputación de Toledo ha recibido más de 300.000 peticiones para visitar los castillos de la provincia
El castillo de Casarrubios del Monte abrirá sus puertas al público el próximo sábado 7 de noviembre para descubrir uno de los rincones patrimoniales menos conocidos de la provincia de Toledo.
La Diputación provincial ha organizado una jornada especial que permitirá recorrer la fortaleza y conocer la historia del municipio con visitas teatralizadas, recreaciones medievales y propuestas gastronómicas.
La experiencia forma parte del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026' y contará con solo 300 plazas, repartidas en dos turnos de 150 participantes cada uno: uno por la mañana y otro por la tarde.
Quienes quieran participar deberán estar atentos al inicio de las inscripciones, que se abrirán este martes 3 de noviembre a las 10:00 horas a través de la página web www.turismoprovinciatoledo.es.
Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas y la adjudicación se realizará por orden de inscripción.
Visitas teatralizadas
El turno de mañana comenzará a las 10:30 horas con una visita teatralizada por las calles de Casarrubios del Monte y el interior del castillo, a cargo de la compañía Atenea.
La propuesta permitirá acercarse al patrimonio histórico de esta localidad de la comarca de la Sagra a través de una experiencia que combina divulgación y entretenimiento.
A las 13:00 horas, los participantes podrán disfrutar en el patio de armas de una degustación gastronómica ofrecida por el catering El Rincón de Juan, acompañada de un vino toledano de la Ruta del Vino de la Denominación de Origen Méntrida. El programa de mañana concluirá a las 14:00 horas.
Por la tarde se repetirá la experiencia. El segundo pase arrancará a las 15:00 horas con la visita teatralizada y finalizará a las 18:00 horas, después de la degustación prevista para las 17:00 horas.
Campamento medieval
La jornada tendrá además actividades abiertas a todo el público, incluso para quienes no consigan una de las 300 plazas reservadas para los dos recorridos.
Entre las 10:00 y las 14:00 horas y, de nuevo, de 15:00 a 18:00 horas, la Asociación Cultural 7 Partidas de Noves ofrecerá una recreación histórica de la vida en un campamento medieval.
Durante esas mismas franjas horarias también habrá sesiones de lectura de mano y tarot, a cargo de Acoyani Guzmán y Felicidad Serrano.
En este caso, la actividad tendrá aforo limitado y será necesario obtener un ticket, que se distribuirá en el propio castillo por orden de llegada.
Cómo conseguir plaza
La inscripción se realizará exclusivamente a través de la web de Turismo de la provincia de Toledo. Para formalizar la reserva será necesario facilitar nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto. Cada solicitante podrá inscribir a un máximo de dos personas.
Una vez cerrado el plazo, la organización confirmará telefónicamente quiénes han conseguido plaza y comunicará el punto de encuentro para comenzar la actividad. Los participantes deberán presentarse diez minutos antes de la hora prevista para su turno.
La experiencia está abierta a personas de todas las edades. No obstante, existe una condición para quienes ya hayan participado en el programa: las personas que hayan disfrutado de alguna de las experiencias de '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026' no podrán inscribirse en el resto de visitas de esta temporada.