Victoria Puebla, la bordadora que rompió moldes con su arte y ahora cumple su sueño después de morir

Durante mucho tiempo, el arte de las mujeres ha habitado las sombras careciendo del apoyo y la visibilidad que merecía. Por eso, la muestra XII Muestra de Mujeres Artistas pone en valor el arte femenino de nuestra región y es de gran importancia. Cada una de las participantes aporta su mirada única: un abanico de parámetros planteados desde el cuerpo, el paisaje, la libertad, la tecnología, los miedos, la poesía, los ancestros, la geometría o lo espiritual…

Sacar a la luz el talento oculto de nuestras artistas es mirar al pasado y al presente con reconocimiento y regalarles a las niñas de hoy los espejos donde reflejar sus sueños sin complejos ni techos de cristal.

Victoria Puebla, artista excepcional, ha sido incluida a modo de homenaje póstumo por el Instituto de la Mujer y la Consejería de Igualdad de Castilla la Mancha de modo especial y fuera de concurso.

Vida de Victoria Puebla. E. E. CLM

Victoria Puebla fue una artista pionera en nuestra región que ha permanecido invisibilizada. ¿Buscamos referentes? Ella obtuvo su título de profesora de bordado a máquina en 1961 y encarna a la perfección el espíritu que Rozsika Parker describe en «La puntada subversiva». A principios de los 80, logró transformar el bordado —una labor femenina tradicionalmente relegada al ámbito artesanal y al silencio doméstico— en un lenguaje artístico pleno y vanguardista, en línea con los movimientos internacionales del Textile Art.

Esta transformación aconteció como un milagro, la realizó sin referentes a los que aferrarse, desde un instinto artístico innato, con limitados estímulos y apoyos. Conquistó durante años de práctica el dominio magistral de la técnica del bordado a máquina y, cuando se sintió lista, abrió de par en par el torrente creativo que llevaba dentro. Su propia profesora le llegó a confesar: «Yo te he enseñado a bordar, pero no sé hacer lo que tú haces». De igual modo sus alumnas quedaban fascinadas viendo volar sus manos sobre el bastidor cuando bordaba.

Durante el día cumplía con el rol social que la época imponía a las mujeres, pero convertía a la noche en el lugar donde habitar su realidad como artista, la «habitación propia» que reclamaba Virginia Woolf para que una mujer pudiera crear. En la noche aprendía la técnica, la practicaba y creaba incansablemente, robándole horas al descanso para dialogar con el Arte, no estaba dispuesta a renunciar a él.

Una mujer artista del entorno rural expresándose mediante el bordado en los años 80 del siglo XX: ¿qué atención o valor se le concedían?, ¿qué puertas se le abrían?, ¿por qué una pionera del arte femenino en Castilla-La Mancha no ocupa hoy un lugar visible? Los grandes museos globales como el Centro Pompidou o la Bienal de Venecia dedican hoy exposiciones a este tipo de manifestaciones artísticas, consolidando que el hilo y la aguja son herramientas tan legítimas para el arte contemporáneo como el mármol, el bronce o el óleo.

Como Hilma af Klint, precursora del arte abstracto antes que Kandinsky, Victoria supo escuchar la voz más profunda de su ser para moldearla con hilos de seda, algodón y lana en una tenaz búsqueda de la belleza sagrada. Su obra se desplaza de la figuración a la abstracción y conforma un universo donde todo vibra como en un génesis perpetuo, los retratos sorprenden, los árboles arden en colores y las abstracciones son dinámicas paradisíacas.

De niña soñó con bordar. De joven rompió su aislamiento rural mediante varios cursos de bordado por correspondencia. Transgredió su papel de ama de casa convirtiéndose en profesora de bordado y de corte y confección. Superó sus limitaciones económicas dedicándose a la confección de prendas de vestir desde los 12 años. Fue madre, esposa, modista y faro de un hogar impregnado de cultura: su hermano Teo Puebla es ilustrador y pintor; uno de sus hijos es poeta y dramaturgo (galardonado con el Premio Adonáis de Poesía), y otro es doctor en Bellas Artes y divulgador musical.

Pese a todo, algo resulta sorprendente: jamás se rindió como artista. Victoria no podía ni quería frenar su impulso creativo. Era su pasión de cada día. Falleció dejando una obra inacabada en el bastidor de su máquina de coser y en plena búsqueda de un lugar donde exponer: el arte era su motor. Su obra surge milagrosamente como una flor en un precipicio. En vida no tuvo ninguna exposición individual en el ámbito artístico; la primera ha sido la que le ha ofrecido como homenaje póstumo La Puebla de Montalbán en el Museo de La Celestina. Y en agosto participó en un proyecto expositivo en Time Square en Nueva York.

Esperamos que su inclusión en esta muestra sea un buen impulso para su visibilidad. Todos y todas ganamos si se logra: las mujeres artistas luchadoras, el arte femenino, nuestra región (que necesita referentes), su arte singular, el bordado tratado como manifestación artística de primer orden, el medio rural como lugar de creación, su familia (que ve su sueño cumplido) y la sociedad en general, que ve ensanchados sus límites culturales.

Obra de Victoria Puebla. E. E. CLM

Julia Margaret Cameron se empeñó en tratar la fotografía como un arte. Victoria conquistó la técnica del bordado a máquina para elevarlo también a manifestación artística. Su cuerpo, su corazón y su alma se fusionaban con la máquina SIGMA, y como en un Pegaso, viajaba hacia el centro de la creación para traernos todo lo que descubría: un arte tejido con autenticidad y maestría. Una Aracne contemporánea que se aliaba con los dioses sin retarlos. En su obra encontramos el hilo que nos conduce desde el laberinto de lo cotidiano hasta el remoto canto de un universo intemporal.

Victoria Puebla fue bordando para descifrar la vida, desgarró el silencio haciendo evidente que el arte de una mujer rural también puede esculpir la eternidad con hilos.

Esta muestra, comisariada por Isis Saz, puede verse en el magnífico marco del Palacio del Infantado se puede ver hasta el 9 de noviembre, Sara Simón, consejera de Igualdad, presentó, recordando que visibilizar este arte es construir los referentes que las niñas de hoy necesitan para saber que su género jamás limitará sus alas ni su genio. Estuvo acompañada por Teresa López, directora del Instituto de la Mujer; Manoli Nieto y Laura Gil, delegadas de Igualdad en Ciudad Real y Guadalajara; José Luis Escudero, alto comisionado para la Accesibilidad; Rosa María García, delegada de la Junta en Guadalajara y el director del Museo de Guadalajara Fernando Aguado.

En la categoría de Pintura ha sido premiada Nené Rodríguez por la obra Tríptico generacional: las mujeres casas. En Escultura ha sido galardonada Elisa Menchero Garrido por Tramar el territorio, y Marian Calvorey ha recibido el premio en la categoría de Otras Creaciones por la obra Tendedera.

Además, integran la muestra: Inmaculada Pon, María Abad, Lo Super, Ana Venceslá, Beatriz Cano, Elvira Sánchez Poxon, Esther Zafrilla, Gema Climent, Irene Fraile Coma, Juana de Juan, Laura Pérez Privado, Maite Carmona, Maica Díaz, María Herreros de la Fuente, Toya Legido, Marina Íñiguez, Paula Maestro Martín, Pilar Prieto Calvo, Montserrat Herraiz, Silvia Peceño Serrano. La exposición viajará por todas las provincias de nuestra región.